TÜİK'in açıkladığı verilere göre toplam kayıtlı araç sayısı 29 milyon 791 bin, otomobil sayısı ise 15 milyon 640 bin oldu

26 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de toplam kayıtlı araç sayısı 29 milyon 791 bine ulaştı. Otomobil sayısı ise 15 milyon 640 bin oldu.

TÜRKİYE'DE KAÇ TAŞIT, ARAÇ VAR?

Mayıs ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 232 bin 401 oldu.

Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 12,4 azalışla 2 bin 938’e geriledi.

Böylece trafikteki taşıt sayısı mayıs ayında 229 bin 463 arttı.

TAŞIT TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM NASIL?

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5’ini otomobil,

yüzde 18,6’sını motosiklet,

yüzde 15,4’ünü kamyonet,

yüzde 7,5’ini traktör,

yüzde 3,3’ünü kamyon,

yüzde 1,7’sini minibüs,

yüzde 0,7’sini otobüs,

yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu veriler, Türkiye'deki araç parkının çeşitliliğini ve büyüklüğünü gösteriyor.