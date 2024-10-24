Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

24 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:57

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun teklifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu’nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, kredi​ veren ile tüketici​ arasındaki sözleşmeler, bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek. Ancak, tüketici kredisi sözleşmeleri yazılı veya mesafeli olarak düzenlenmedikçe geçerli sayılmayacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK KANUN​ TEKLİFİ NELERİ İÇERİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun teklifinde yer alan maddeler şu şekildedir;

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenleniyor. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.

Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

Kanunla, doğrudan satış sistemleri “doğrudan satış şirketi tarafından oluşturulan ve iş sözleşmesi ile istihdam edilmeyen, bağımsız temsilci, distribütör, danışman ve benzeri isimlerle komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaatler karşılığında faaliyet gösteren doğrudan satıcıların tüketicilere mal veya hizmet pazarladığı satış sistemi” olarak açıklandı. Doğrudan satış şirketinin, sermaye şirketi olması ve yönetmelikle belirlenen diğer koşulları sağlaması zorunlu olacak.

HAKSIZ TİCARİ KAZANÇLARA CEZA KESİLECEK Mİ?

Haksız ticari kazanç elde edenler hakkında haksız ticari uygulamanın 3 aya kadar tedbiren durdurulması veya tedbiren durdurulması yaptırımı ile 60 bin Türk lirasından 600 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 bin Türk lirasından 6 milyon Türk lirasına kadar para cezasına tabi tutulacak.