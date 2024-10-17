Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun teklifinin 5 maddesi kabul edildi

17 Ekim 2024 09:48 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:50

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun teklifinin ne olduğu merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu’nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun​ teklifinin beş maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK KANUN TEKLİFİ NEDİR?

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifine göre; kredi​ veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler, bir bilişim cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici​ kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ile haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK KANUN TEKLİFİNİN HANGİ MADDELERİ KABUL EDİLDİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun teklifinin beş maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Bu maddeler ise şu şekildedir;

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenleniyor. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.

Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.