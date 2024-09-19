Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine atandı

19 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:19

Resmi Gazete kararına göre Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Cevdet Atay, Hüseyin Engin Sarıibrahim vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi. Tülay Baydar Bilgihan'ın Burdur Valisi olmasının ardından kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu.

Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi, Naci Aktaş oldu

Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi, Naci Aktaş oldu

19 Eylül gecesi yayımlanan Resmi Gazete kararına göre 16 ilde vali​ değişikliği yaşandı.

Tülay Baydar Bilgihan, 1978 yılında doğdu. Birçok görevde yer alan ismin özgeçmişi de gündemde yer alıyor.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR, NERELİDİR?

1978 senesinde Ağrı​ Tutak'ta doğan isim 1998 senesinde Gazi Üniversitesi İ.İ.BF Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamladı. 2000 senesinde Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı.

Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ, Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevlerini yerine getirdi.

26.08.2022 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevine bağlayan isim 24 Ağustos kararına göre Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

19 Eylül kararına göre ise Burdur​ Valisi oldu. Evli ve 2 çocuk annesidir.

BURDUR VALİSİ KİM OLDU?

Atama kararına göre Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.