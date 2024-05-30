Tulsa King 2. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı

30 May 2024 18:19 - Güncelleme : 30 May 2024 18:26

Başrolünde Sylvester Stallone’un yer aldığı ve büyük ilgi gören "Tulsa King" dizisinin ilk sezonu, 9 bölümle izleyicilerden tam not aldı.

İlk sezonun ardından hayranlar, merakla ikinci sezonu beklemeye başladı.

İlk etapta, Stallone’un ikinci sezonda yer almayacağı söylentileri ortaya çıksa da, bu koşullar altında diziye devam kararı alınmıştı.

İkinci sezona dair dikkat çeken bir diğer gelişme, ilk sezonda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle projeden ayrılan Terence Winter’ın (The Sopranos) yeniden diziye dahil olması oldu.

Ancak, "Tulsa King" 2. sezon için henüz kesin bir yayın tarihi belirlenmedi.

Dizinin hayranları, gelişmeleri merakla takip ediyor ve yeni sezonun en kısa sürede başlamasını umut ediyor.