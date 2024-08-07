Tüm Türkiye’yi koruyacak Çelik Kubbe hava savunma sistemi hayata geçirilecek! Katmanlı sistemin özellikleri

07 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:04

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 6 Ağustos Salı günü yapılan toplantısında alınan kararla; ASELSAN’ın radar, yazılım, savunma stratejisi, füze ve fırlatma sistemlerine kadar uzanan hava savunma sisteminin yeni adı “Çelik Kubbe” olarak duyuruldu.

ASELSAN ÇELİK KUBBE PROJESİ NEDİR?

ASELSAN’ın radardan yazılıma, savunma stratejisinden füzeleri ve fırlatma sistemlerine kadar uzanan hava savunma sisteminin yeni adı olan Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasına olanak sağlayacak.



Sistemler sistemi olarak tanımlanan Çelik Kubbe, tüm ülkenin hava savunmasını yapay zeka desteğiyle gerçek zamanlı olarak yürütülmesine imkan sağlarken sadece bir merkez veya bölgeyi değil tüm Türkiye’yi koruyan bir sistem olacak.

Çelik Kubbe Projesinin hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi karara bağlanmıştır.” açıklamasında bulundu.

ASELSAN ÇELİK KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELER?

ASELSAN tarafından hayata geçirilecek olan Çelik Kubbe ile KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbiriyle entegre bir şekilde çalışacak.

Çelik Kubbe, ortak hava resmi oluşturarak tek bir bölge veya merkezin değil tüm Türkiye’nin korunmasına imkan tanıyacak.

Görüntünün gerçek zamanlı olarak harekat merkezine ulaştırılmasını sağlayan Çelik Kubbe, yapay zeka desteğiyle karar vericilere sunulacak.

ÇELİK KUBBE’NİN İLK ADI NEDİR?

Hava Savunma Sanayinde önemli bir konumda yer alacak Çelik Kubbe Projesinin ilk ismi Gökkubbe olarak belirlenmişti. 6 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde alınan kararla Türkiye’nin yeni hava savunma sisteminin ismi Çelik Kubbe olarak belirlendi.

DEMİR KUBBE TÜRKİYE’DE VAR MI?

İsrail Hava Savunma Sistemi için kullanılan Demir Kubbe, Türkiye’de bulunmamakta.