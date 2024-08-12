Tünel, köprü ve otoyol geçiş ücreti ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

12 Ağustos 2024 13:22 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:25

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılan geliştirme ile araç sahiplerinin otoyol, köprü ve tünel geçiş ödemelerini güvenle gerçekleştirebileceğini açıkladı.

OTOYOL, TÜNEL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminde otoyol, tünel ve köprü geçiş ödemelerinin yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

“Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemler de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek.”

E-DEVLETTEN HGS ÖDENİR Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

OTOYOL GEÇİŞ İHLALİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Otoyol geçiş ücretlerinin e-Devlet üzerinden ödenebilmesinin yanı sıra Otoyol ve Köprü OGS Geçiş İhlal Cezalarını Karayolları Genel Müdürlüğü web sayfasında bulunan ihlalli geçiş sorgulama ve ödeme ekranından​ ve PTT'nin herhangi bir şubesinden 351113 nolu posta çeki hesabına araç plakası belirtilerek ödenebilir.