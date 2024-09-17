Tüpraş temettü kâr payları 1 Ekim'de ödenecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:29

TÜPRAŞ şirketinin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre temettü dağıtım ve ödeme tarihi belli oldu. Yatırımcıların gündeminde yer alan TUPRS temettünün ne zaman ödeneceği açıklandı.

Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere göre Tüpraş​ temettü​ hesaplara geçiş tarihi netleşti. Yatırımcıların heyecanla beklediği temettü ödeme tarihi ve tutarı merak konusu olmuştu. TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? TUPRS, ödemesi 27 Eylül olurken kâr payları 1 Ekim tarihinde hesaplara yatırılacak. Şirket, hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtımı gerçekleştirecek. KAP'ta yer alan açıklama şöyle oldu: "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" TEMETTÜ NEDİR, NEDEN VERİLİR? Şirketlerin belirli dönemlerde kazandıkları kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem göre kâr payı hisse senedi veya nakit olarak dağıtılır. Nakit olarak ortaklara ödenerek veya bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet verilerek uygulanabiliyor. İlgili Haberler Oba Makarna fabrikasında patlama sonrasında borsada işlemleri durduruldu Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı