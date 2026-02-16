TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hangi tarihte yapılacak?

TÜPRAŞ, 2025'e ilişkin açıkladığı bilançonun ardından yatırımcılara temettü müjdesi paylaştı.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 6 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin teklifi hakkında duyuru yaptı.

TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK?

TÜPRAŞ, 6 Şubat 2026 tarihinde KAP’a yönetim kurulunun temettü dağıtımına ilişkin teklifini açıkladı.

Buna göre TÜPRAŞ, 2025 yılı için iki taksit halinde toplam hisse başına net 14,56 TL nakit kar payı ödemesini Genel Kurul onayına sunacak.

TÜPRAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Tüpraş temettü ödemeleri 2 taksit şeklinde yapılacak.

İlk taksit hisse başına brüt 10,3799282 TL, net 8,8229389 TL olacak. İkinci taksit hisse başına brüt 6,7469533 TL, net 5,7349103 TL olacak.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

Birinci taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Mart 2026 tarihi, ikinci taksit için ise 30 Eylül 2026 tarihi olarak saptandı.

Böylece şirket 2026 yılında toplamda brüt 17,1268815 TL, net 14,5578492 TL temettü ödemesi yapacak.