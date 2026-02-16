Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hangi tarihte yapılacak?

TÜPRAŞ 2025 bilanço sonrası temettü kararını duyurdu. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 6 Şubat’ta KAP üzerinden 2025 yılı kar payı dağıtım önerisi hakkında duyuru yaptı. Buna göre TÜPRAŞ, 2025 yılı için iki taksit halinde toplam hisse başına net 14,56 TL nakit kar payı ödemesini genel kurul onayına sunacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hangi tarihte yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 00:11

, 2025'e ilişkin açıkladığı bilançonun ardından yatırımcılara müjdesi paylaştı.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 6 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin teklifi hakkında duyuru yaptı.

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hangi tarihte yapılacak?

TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK?

TÜPRAŞ, 6 Şubat 2026 tarihinde KAP’a yönetim kurulunun temettü dağıtımına ilişkin teklifini açıkladı.

Buna göre TÜPRAŞ, 2025 yılı için iki taksit halinde toplam hisse başına net 14,56 TL nakit kar payı ödemesini Genel Kurul onayına sunacak.

TÜPRAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Tüpraş temettü ödemeleri 2 taksit şeklinde yapılacak.

İlk taksit hisse başına brüt 10,3799282 TL, net 8,8229389 TL olacak. İkinci taksit hisse başına brüt 6,7469533 TL, net 5,7349103 TL olacak.

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hangi tarihte yapılacak?

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

Birinci taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Mart 2026 tarihi, ikinci taksit için ise 30 Eylül 2026 tarihi olarak saptandı.

Böylece şirket 2026 yılında toplamda brüt 17,1268815 TL, net 14,5578492 TL temettü ödemesi yapacak.

ETİKETLER
#tüpraş
#temettü
#finansal sonuçlar
#2025 Kar Payı
#Hisse Başı Ödeme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.