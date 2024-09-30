Tüpraş temettü ödemesinin hesaplara geçeceği tarih belli oldu

30 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:42

Tüpraş'ın Kamuya Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre temettü ödemeleri 27 Eylül'de yapıldı. Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği Tüpraş temettü ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceği de bekleniyor.

Türkiye'de adından söz ettiren markalardan biri olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., temettü​ dağıtımı yapacak. Temettü tarihi 2024​ belli olurken ödemelerin ne kadar olduğu ve hesaplara geçeceği tarih de yatırımcının gündeminde yer aldı.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre tarih netleşti.

TÜPRAŞ​ TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER, TARİHİ NEDİR 2024?

TUPRS ödemeleri 27 Eylül'de yapılırken şirket tarafından yapılan ödemeler yatırımcıya 1 Ekim'de yatacak. Kâr paylarının hesaplara geçeceği tarih belli olurken ortaklara 23 milyar TL tutarında temettü dağıtılması kararı yatırımcıyı sevindirdi.

Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanmış olan tabloda geçmiş sene kârlarından karşılanmasının da yer aldığı açıklama yapıldı.

TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Şirketin yapacağı temettü ödemesine ilişkin açıklamalar KAP'ta şöyle yer aldı:

"Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi"

TUPRS, başı net 10,7432256 dağıtım yapacak.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

TUPRS temettü ödemesi brüt 11 TL, net 10 TL olarak 1 Ekim Salı günü yatırımcının hesabına yatacak.