TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlamanın ardından tesisin faaliyetleri gündeme geldi
Türkiye Petrol Rafinerileri tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından TÜPRAŞ’ın faaliyetleri ve konumu merak konusu oldu. Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı öğrenildi.
TÜPRAŞ’ta tatbikat sırasında yaşanan patlamanın ardından Türkiye Petrol Rafinerileri tesislerine dair araştırmalar hız kazandı. Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi.
TÜPRAŞ’TA NE OLDU?
İzmit'te bulunan TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşandığını ve yaralı olmadığını belirtti.
TÜPRAŞ NEDİR?
TÜPRAŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biridir. Türkiye’nin tek rafineri şirketi olan Türkiye Petrol Rafinerileri, 1983 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan rafinerilerin birleştirilmesiyle kuruldu.
TÜPRAŞ, ham petrol işeyerek benzin, dizel, jet yakıtı, LPG ve fuel oil gibi çeşitli petrol ürünleri üretir.
TÜPRAŞ’IN FAALİYETLERİ NELER?
Türkiye Petrol Rafinerileri Şirketi’nin (TÜPRAŞ) ana faaliyetleri şu şekildedir;
Ham Petrol Rafinajı
AR-GE ve Teknoloji Geliştirme
Lojistik Hizmetler
Petrokimya Ürünleri Üretimi
Yatırım ve Geliştirme Faaliyetleri
TÜPRAŞ RAFİNERİLERİ NEREDE?
TÜPRAŞ faaliyetlerini dört ana rafineride yürütmektedir. Bu rafineriler; İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunuyor.