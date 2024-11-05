Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>TÜPRAŞ’taki patlamanın nedeni ortaya çıktı

TÜPRAŞ’taki patlamanın nedeni ortaya çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 14:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:03

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama çevrede şiddetli hissedilirken paniğe de sebep oldu. Öte yandan patlamaya ilişkin de açıklandı.

Bugün öğle saatlerinde İzmit Körfez'de bulunan TÜPRAŞ​ rafinerisi tesislerinde patlama​ meydana geldi.

Patlamanın ardından alanda siren sesleri çalmaya başladı.

TÜPRAŞ’taki patlamanın nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

TÜPRAŞ PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Patlamanın duyulduğu bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü.

Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi. Patlamanın tesisin hangi bölümünde olduğu henüz bilinmiyor.

TÜPRAŞ’taki patlamanın nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

TÜPRAŞ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Öte yandan patlamaya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk. Yaralanan yok.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı olmadığını söyledi.

TÜPRAŞ’taki patlamanın nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Son açıklamaya göre olayda yaralı yok
İzmit Körfez'de

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
tüpraşpatlama

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...