TÜPRAŞ’taki patlamanın nedeni ortaya çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Kasım 2024 14:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:03

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama çevrede şiddetli hissedilirken paniğe de sebep oldu. Öte yandan patlamaya ilişkin de açıklandı.

Bugün öğle saatlerinde İzmit Körfez'de bulunan TÜPRAŞ​ rafinerisi tesislerinde patlama​ meydana geldi. Patlamanın ardından alanda siren sesleri çalmaya başladı. TÜPRAŞ PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU Patlamanın duyulduğu bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü. Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi. Patlamanın tesisin hangi bölümünde olduğu henüz bilinmiyor. TÜPRAŞ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI? Öte yandan patlamaya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk. Yaralanan yok.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı olmadığını söyledi. Sıkça Sorulan Sorular TÜPRAŞ patlamasında yaralanan var mı Son açıklamaya göre olayda yaralı yok TÜPRAŞ patlaması nerede oldu? İzmit Körfez'de İlgili Haberler Son dakika | TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Nedeni belli oldu