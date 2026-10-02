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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:02

Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak

Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda canlı yayın ile ilgili detaylar maç saati yaklaştıkça merak ediliyor. Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın saati ve mücadele öncesindeki yayın durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Azerbaycan takımı Turan Tovuz maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Turan Tovuz Fenerbahçe maçı kanal bilgileri…

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Editor
 TGRT Haber
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Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:02

Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek. Sarı-lacivertliler, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile karşılaşacak. Turan Tovuz Fenerbahçe maçı hangi kanalda, TV’de canlı yayınlanacak mı? İşte Turan Tovuz Fenerbahçe maçı detayları…

FENERBAHÇE AZERBAYCAN TAKIMI TURAN TOVUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Azerbaycan'da bulunan Tofiq Bahramov Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın saat 19.00'da başlayacağı açıklandı. Azerbaycan saatine göre ise mücadele saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle 'e verilen arada hazırlık mücadelesi kapsamında Azerbaycan temsilcisiyle sahaya çıkacak.

Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Turan Tovuz ile oynanacak karşılaşmanın tarihi, stadı ve başlama saati duyuruldu. Fenerbahçe, bu maçın ardından milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig ve karşılaşmalarına devam edecek.

Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak

FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, milli aranın ardından ilk Süper Lig maçında 10 Ekim Cumartesi günü sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takımın gelecek 5 maçlık fikstüründe Gaziantep FK, , Alanyaspor, Slavia Prag ve karşılaşmaları bulunuyor. Fenerbahçe, 10 Ekim'de Gaziantep FK ile karşılaşmasının ardından 14 Ekim'de Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin sonraki maçları ise 17 Ekim'de Alanyaspor, 20 Ekim'de Slavia Prag ve 26 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak. Sarı-lacivertlilerin gelecek 5 maçlık fikstürü şöyle:

  • 10 Ekim: Gaziantep FK – Fenerbahçe
  • 14 Ekim: Aston Villa – Fenerbahçe
  • 17 Ekim: Fenerbahçe – Alanyaspor
  • 20 Ekim: Fenerbahçe – Slavia Prag
  • 26 Ekim: Galatasaray – Fenerbahçe
Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak

TURAN TOVUZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Mücadelenin Fenerbahçe TV veya Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Azerbaycan'da ise karşılaşmanın CBC Sport kanalından canlı yayınlanabilmesi muhtemel.

Maçın ardından karşılaşmanın geniş özetinin YouTube üzerinden izlenebilecek. Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
#Aston Villa
#trendyol süper lig
#Turan Tovuz
#Tofiq Bahramov Stadı
#Aktüel
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