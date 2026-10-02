Turan Tovuz Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? FB Azerbaycan'da hazırlık maçına çıkacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek. Sarı-lacivertliler, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile karşılaşacak. Turan Tovuz Fenerbahçe maçı hangi kanalda, TV’de canlı yayınlanacak mı? İşte Turan Tovuz Fenerbahçe maçı detayları…

FENERBAHÇE AZERBAYCAN TAKIMI TURAN TOVUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Azerbaycan'da bulunan Tofiq Bahramov Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın saat 19.00'da başlayacağı açıklandı. Azerbaycan saatine göre ise mücadele saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlık mücadelesi kapsamında Azerbaycan temsilcisiyle sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Turan Tovuz ile oynanacak karşılaşmanın tarihi, stadı ve başlama saati duyuruldu. Fenerbahçe, bu maçın ardından milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, milli aranın ardından ilk Süper Lig maçında 10 Ekim Cumartesi günü sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takımın gelecek 5 maçlık fikstüründe Gaziantep FK, Aston Villa, Alanyaspor, Slavia Prag ve Galatasaray karşılaşmaları bulunuyor. Fenerbahçe, 10 Ekim'de Gaziantep FK ile karşılaşmasının ardından 14 Ekim'de Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin sonraki maçları ise 17 Ekim'de Alanyaspor, 20 Ekim'de Slavia Prag ve 26 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak. Sarı-lacivertlilerin gelecek 5 maçlık fikstürü şöyle:

10 Ekim: Gaziantep FK – Fenerbahçe

14 Ekim: Aston Villa – Fenerbahçe

17 Ekim: Fenerbahçe – Alanyaspor

20 Ekim: Fenerbahçe – Slavia Prag

26 Ekim: Galatasaray – Fenerbahçe

TURAN TOVUZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Mücadelenin Fenerbahçe TV veya Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Azerbaycan'da ise karşılaşmanın CBC Sport kanalından canlı yayınlanabilmesi muhtemel.

Maçın ardından karşılaşmanın geniş özetinin YouTube üzerinden izlenebilecek. Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.