Turgut Doman kimdir? Galatasaray maçında aldığı karar tartışmaya neden oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

08 Aralık 2024 19:22 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:34

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında Turgut Doman'ın, Barış Alper Yılmaz’ın sahadan sedyeyle çıkmak zorunda kaldığı pozisyon için verdiği karar tartışmalara sebep oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın son dakikasında yaşanan pozisyon karşılaşmanın ardından tartışmalara neden oldu. TURGUT DOMAN NE KARAR VERDİ? Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz, son dakikalarda bileğine gelen müdahale sonrası maça devam edemedi. 90+6’da Rey Manaj'ın arkadan bileğine yaptığı müdahale sonrası Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. VAR'dan potansiyel kırmızı kart kararı için uyarı geldi. Turgut Doman incelemenin ardından fikrini değiştirmedi. Maçın kalan süresinde ise Galatasaray sahada 9 kişi ile mücadele etti. TURGUT DOMAN KİMDİR? Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Doman, hakemlik kariyerine 2006 yılında adım attı. 2020 yılı itibarıyla 1. Lig'de maç yönetmeye başlayan Turgut Doman, dördüncü hakem ve yardımcı hakem olarak da çeşitli görevlerde bulundu. Sıkça Sorulan Sorular Turgut Doman kaç yaşında? 39 yaşında. İlgili Haberler PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi! Galatasaray, Sivas'a geldi! Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?