Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin ne zaman başladığı belli oldu
Ankara - Kars arasında ve kış sezonun yapılan Doğu Ekspresinin 2024- 2025 fiyatları gündeme geldi. Haftanın 3 günü gerçekleşen yolculuk yolculara eşsiz anlar yaşatırken ne zaman başlıyor merak edildi.
Ankara ve Kars arasında gidecek olan Doğu Ekspresinin yeni yılda sefer saatleri ve fiyatları netleşti.
Binlerce kişinin heyecanla katıldığı yolculuklar büyük ilgi çekerken yeni dönemde de başlıyor.
DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Turistik Doğu Ekspresi'ne ilgi artarken bu sene 23 Aralık itibarıyla seferlere başlıyor. 28 Şubat 2025'e kadar sürecek olan seferlerin günleri de belli oldu.
23 Aralık - 25 Şubat aralığında pazartesi, çarşamba, cuma günleri Ankara'dan kalkan tren 25 Aralık - 2 Mart aralığında Kars'tan çarşamba, cuma, pazar günlerinde yola çıkacak.
2024 - 25 KARS DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN?
Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde 30, Kars - Ankara 30 olarak toplamda 60 kez yolculuk yapacak.
Ankara-Kars yönü için Erzincan ve Erzurum istasyonları kullanılırken diğer yön için İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında molalar verilecek.
DOĞU EKSPRESİ ANKARA - KARS BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yeni dönemde oda fiyatları tek yön 10.500 TL'den başlarken yeni yıl sonrasında 13.000 TL'ye çıkacak.
Bilet satın almak isteyenler TCDD Taşımacılık internet sitesi üzerinden online olarak satın alabilecek.
Doğu Ekspresi'ne binmek her zaman istiyordum, güzel bir deneyim olmalı canım benden de daha ucuz olmasa da