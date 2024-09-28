Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin ne zaman başladığı belli oldu

28 Eylül 2024 17:45 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 17:58

Ankara - Kars arasında ve kış sezonun yapılan Doğu Ekspresinin 2024- 2025 fiyatları gündeme geldi. Haftanın 3 günü gerçekleşen yolculuk yolculara eşsiz anlar yaşatırken ne zaman başlıyor merak edildi.

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Ankara​ ve Kars​ arasında gidecek olan Doğu Ekspresinin yeni yılda sefer saatleri ve fiyatları netleşti.

Binlerce kişinin heyecanla katıldığı yolculuklar büyük ilgi çekerken yeni dönemde de başlıyor.

DOĞU EKSPRESİ​ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Turistik Doğu Ekspresi'ne ilgi artarken bu sene 23 Aralık itibarıyla seferlere başlıyor. 28 Şubat 2025'e kadar sürecek olan seferlerin günleri de belli oldu.

23 Aralık - 25 Şubat aralığında pazartesi, çarşamba, cuma günleri Ankara'dan kalkan tren 25 Aralık - 2 Mart aralığında Kars'tan çarşamba, cuma, pazar günlerinde yola çıkacak.

2024 - 25 KARS DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN?

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde 30, Kars - Ankara 30 olarak toplamda 60 kez yolculuk yapacak.