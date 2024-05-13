Turistik Tuz Ekspresi kapsamında ziyaret edilecek yerler belli oldu! İlk seferler 18 Mayıs'ta Ankara'dan başlayacak

13 May 2024 16:48 - Güncelleme : 13 May 2024 17:15

Yeni turistik tren seferleri başlıyor! Tarih ve fiyat belli oldu, Doğu Ekspresi'ne alternatif rota geliyor

Yeni turistik tren seferleri başlıyor! Tarih ve fiyat belli oldu, Doğu Ekspresi'ne alternatif rota geliyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara - Çankırı arasında gerçekleştirilecek olan Turistik Tuz Ekspresi'nin seferleri başlıyor.

Bilet almak isteyen vatandaşlar tarafından yolculuğun detayları merak ediliyor.

Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi 18 Mayıs Cumartesi günü saat 07.50'de Ankara'dan başlayacak.

11 saat 50 dakika süren günübirlik sefer kapsamında tren akşam saat 19.40'da tekrardan Ankara'ya dönecek.

Turistik Tuz Ekspresi turu kapsamında yolcular Yer Altı Tuz Şehri, Taş Mescit, Sultan Süleyman Cami, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi ve Çankırı Mevlevihanesi'ni ziyaret edilecek.

250 yolcu kapasitesine sahip olan seferler açıklanan bilgilere göre 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde de düzenlenecek.

Turlara katılmak isteyen vatandaşların seyahat acentelerinden bilet alabileceği belirtildi.