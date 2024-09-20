Türk basketbolcu Adem Bona, ilk NBA deneyimine hazırlanıyor

20 Eylül 2024 09:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:47

Adem Bona, 28 Haziran 2024 tarihinde yapılan NBA draft seçimlerinde Philadelphia 76ers tarafından 41. sıradan draft edilmesiyle NBA’de forma giymeye hazırlanıyor.

2023 yılında NBA draftı alamayan Bona’ya Los Angeles’in takımı Lakers iki yönlü kontrat hazırlayarak hem NBA hem de G-Leauge’de forma giyme şansı sunmuştu.

ADEM BONA KİMDİR?

28 Mart 2003 yılında Nijerya’nın eski başkenti Lagos’ta dünyaya gelen Ikechukwu Stanley Okoro ya da Türkçe adıyla Adem Bona, orta saha oyuncusu olarak futbol oynayarak büyüdü.

Boyunun uzun olması sebebiyle basketbola başlayan Bona’nın, bir videosu Türk antrenör Türkay Çakıroğlu'nun dikkatini çekti ve 13 yaşındayken ailesini geride bırakarak kariyerine İstanbul Basket’te devam etti.

2019 yılında Karşıyaka Spor Kulübüne transfer olan Bona, FIBA Europe Cup'ta Donar karşısında alınan 77-57'lik galibiyette bir dakika oynadı. 16 Kasım'da Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Galatasaray'a karşı alınan 84-55'lik galibiyette iki sayı attı.

18 Eylül 2020 tarihinde kariyerine Kaliforniya’daki Prolific Prep'te devam edeceği açıklayan Bona, 1 Kasım 2021'de, Kentucky'den gelen teklif üzerine UCLA için kolej basketbolu oynamaya başladı.

ADEM BONA DRAFT EDİLDİ Mİ?

Adem Bona, 28 Haziran 2024 tarihinde yapılan NBA draft seçimlerinde Philadelphia 76ers tarafından 41.sıradan draft edildi.