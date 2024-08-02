Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 21:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:10
İsrail'in Hamas lideri Heniyye'yi İran'da öldürmesinin ardından gerginlik devam ederken bugün 2 havayolu şirketi İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti. Uçuşu olanlar ise uçak seferleri iptal mi edildi, neden araştırmaya başladı.
İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etmesinin ardından İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı düzenleyeceği iddiaları da ortaya atıldı.
İSTANBUL - TAHRAN UÇUŞLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ SON DAKİKA?
İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı düzenleyeceği iddiaları konuşulurken Türk Hava Yolları ve A Jet İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti.
İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e "en ağır karşılığı" sözünü verirken "İsmail Heniyye'nin İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" demişti.
THY İstanbul kalkışlı 4 Tahran seferini, A Jet ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber