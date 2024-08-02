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Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 21:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:10
Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti

İsrail'in Hamas lideri Heniyye'yi İran'da öldürmesinin ardından gerginlik devam ederken bugün 2 havayolu şirketi İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti. Uçuşu olanlar ise uçak seferleri iptal mi edildi, neden araştırmaya başladı.

İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etmesinin ardından İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı düzenleyeceği iddiaları da ortaya atıldı.

İSTANBUL - TAHRAN UÇUŞLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ SON DAKİKA?

İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı düzenleyeceği iddiaları konuşulurken Türk Hava Yolları ve A Jet İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e "en ağır karşılığı" sözünü verirken "İsmail Heniyye'nin İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" demişti.

Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti - 1. Resim

THY İstanbul kalkışlı 4 Tahran seferini, A Jet ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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Kaynak: TGRT Haber
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