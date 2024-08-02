02 Ağustos 2024 21:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:10

İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etmesinin ardından İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı düzenleyeceği iddiaları da ortaya atıldı.

İSTANBUL - TAHRAN UÇUŞLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ SON DAKİKA?

İran'ın bu gece İsrail'e hava saldırısı düzenleyeceği iddiaları konuşulurken Türk Hava Yolları ve A Jet İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e "en ağır karşılığı" sözünü verirken "İsmail Heniyye'nin İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" demişti.

THY İstanbul kalkışlı 4 Tahran seferini, A Jet ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.