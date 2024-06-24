Türk Hava Yolları voleybol takımı başantrenör Ze Roberto ile 1 yıl sözleşme uzattı

24 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:25

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 2016 yılında tekrardan kurularak voleybol arenasına geri dönüş sağlamıştı.

Türkiye Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takım Brezilyalı başantrenörü Ze Roberto ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Takımın sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada "Dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen ve kariyerinde elde ettiği başarılar ile adını voleybolun 'Ünlüler Müzesi'ne yazdıran Brezilyalı başantrenör Ze Roberto, 2024-25 sezonunda da A Kadın Takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

ZE ROBERTO KİMDİR?

Ze Roberto 31 Temmuz 1954 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya geldi.

1967 yılında profesyonel olarak Randi Esporte'de voleybol oynamaya başladı.

Daha sonra çeşitli kulüplerde pasör olarak oynadı.

Brezilya ulusal takımı forması da giyen Ze Roberto, 1988 yılında oyunculuğu bırakarak antrenörlüğe başladı.

1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya Erkek Milli Takımı ile altın madalyanın sahibi oldu.

Sırasıyla 1993 Dünya Ligi altın, 1994 Dünya Ligi bronz, 1005 Dünya Ligi gümüş, 1995 Dünya Kupası Bronz madalya kazandı.

Brezilya Kadın Milli Takımı'nda ise 2004 World Grand Prix, 2005 World Grand Prix, 2005 World Grand Champions Cup, 2006 World Grand Prix, 2008 World Grand Prix, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları, 2009 World Grand Prix'te altın madalya kazandı.