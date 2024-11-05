Türk kahvesiyle zayıflama tüyoları

05 Kasım 2024 11:43 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:59

Kahveseverler dikkat! Türk kahvesi, sadece keyifli bir içecek değil, aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olabilir. Daha hızlı yağ yakımını destekleyen bu vazgeçilmez lezzeti, diyette ya da ara öğünlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçim olacaktır. Detaylar haberimizde...

Kahvenin en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Türkiye'de, son günlerde Türk kahve diyeti büyük bir ilgi görmekte. Bu yazımızda, “Türk kahvesi zayıflatır mı?” ve “Türk kahvesi diyeti nasıl yapılır?” gibi sıkça sorulan sorulara yanıt bulacaksınız. Şimdiden, kahve tadında keyifli okumalar dileriz!

Türk kahvesi​, diyet​ sürecinde doğru şekilde nasıl tüketileceğine dair önemli bilgileri içeriyor. Doğru zamanlamayla ve kontrollü bir tüketimle, ödemlerinizi azaltabilir, aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırarak vücudunuzun yağ yakımını destekleyebilirsiniz. Eğer kilolarınızdan şikayetçiyseniz ve dolabınızdaki eski kıyafetlerinizi yeniden giymenin hayalini kuruyorsanız, önerdiğimiz Türk kahvesi diyetini deneyebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunurken, lezzetten de ödün vermeyeceksiniz.

TÜRK KAHVESİ DİYETİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Öncelikle muhabbetlerin vazgeçilmez içeceği olan kahve ile diyet yapmak istiyorsanız yanında ikram edilen tatlı ve çikolatalardan uzak durmaya çalışmalısınız. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeği ve ara öğünlerde yapılan kahve diyeti kronik hastalığı olanlar için uygun bir diyet şekli değildir. Yine düzenli olarak kullanılan ilaç varsa diyete başlamadan önce doktorunuzu durumdan haberdar edip mutlaka görüşünü almanız gerekir. Kalorisi düşük olan kahve diyetinin emziren anneler ve gebelik döneminde olanlar için de uygun olmadığını söylemek gerekir.

Kahve içmenin insanı rahatlattığı, stresten uzak tuttuğu bilinen bir gerçek. Özellikle kahve tiryakilerin yorumlarında kilo aldırıcı gıdalardan da uzak durulduğunda kahve diyetiyle kilolarınızdan daha hızlı kurtulabiliyorsunuz. Bu diyet, az da olsa vücudunuzun fazlalıklarından kurtulmanıza yarayan bir nevi detoks gibi olduğunu da belirtmekte fayda var.

Kahve diyetinin ana içeceği kahvedir. Türk kahvesi sade olmalı, kesinlikle içinde şeker ve krema olmamalıdır. Doktorunuzun önereceği diyet listesiyle uygulanan kahve diyeti, uzun sürelerde de değil, kısa süreli olarak uygulanmaktadır. Kahve diyeti kısa zamanda hızlı sonuç almak için idealdir. Yaklaşık bir hafta yani 7 günlük beslenme programıyla hem ödemlerinizden hem de birkaç kilo fazlalıktan kurtulabilirsiniz! Normal şartlarda çok sık tüketildiğinde ödeme sebebiyet verebilen kahve, ödem yapma etkisini söndüren besinlerle tüketilebilir. Bu şekilde vücut yağ yakımı hızlanacaktır.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDA VE ZARARLARI

Günümüzde kahve tüketicilerinin faydasıyla zararıyla kabul ettiği, çok sevdiği, uyku açan, enerji veren kahvenin yapılan araştırmalara göre, kanserden koruduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kolesterolü düşürdüğü ve konsantrasyonu artırdığı biliniyor. Diğer taraftan, cilde de faydası olan Türk kahvesinin zayıflatıcı etkisi de vardır.

Türk kahvesi, metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeyi hızlandırır. Neskafe ya da diğer kahve çeşitlerine nazaran daha fazla kafein içeren Türk kahvesini düzenli tükettiğiniz takdirde zayıflama​ oranınız vücudunuzdaki metabolizma​ hızınızla direkt ilişkilidir.

Diğer taraftan kahvenin yararları olduğu kadar çok tüketildiğinde vücudun insülin direnci ve glikoz gibi durumlarına etki ettiğini bilmek gerekir. Kahvenin özellikle uyku zamanına yakın değil de gündüz saatlerinde tüketmek zayıflamaya daha çok yardımcı olur. Sırf zayıflamaya yardımcı oluyor diye gün içinde fazla kahve tüketmeyin. Günde en fazla 3-4 fincan kahveden daha fazlasını içmeyin.

TÜRK KAHVESİ DİYETİYLE YAĞ YAKMA VE ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ

Öncelikle kahve tek başına hiçbir diyete yardımcı olmaz. Bunun için elbette ki spor egzersizleri ve tüketilen öğünlere de dikkat edilmesi gerekir. Günlük rutin yapılan egzersizlerden 1, 2 saat önce tüketilen bir fincan kahvenin yağ yakımını kolaylaştırdığını unutmayalım.

Yine kahvenin içinde bulunan kafein miktarı metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olduğunu ve vücudun hızlı çalışmasını sağladığını bilelim. Karaciğer yağlanmasına engel olduğunu unutmayalım. Vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmasına da yardımcı olduğunu bilelim.

TÜRK KAHVESİNİN KALORİSİ

1 fincan şekerli Türk kahvesi 45 kalori, orta şekerli Türk kahvesi 18-20 kalori, sade Türk kahvesinde 2 kalori bulunur.

Yani bir fincan Türk kahvesine yarım çay kaşığı kadar şeker koymanız normal. Fakat acı Türk kahvesini (Mırra) içebiliyorsanız kalori almamış olacaksınız.