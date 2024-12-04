Türk Standartları Enstitüsü (TSE) başvurusu nasıl yapılır? Personel alımı başvuru süreci devam ediyor

04 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:23

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 161 personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlanın yayınlanmasının ardından başvuru sürecine dair araştırmalar hız kazandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan TSE ilanına göre; Türk Standartları Enstitüsüne 148 mühendis​, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru yapan adaylar, öğrenim durumları ve KPSS puanına göre değerlendirilecek.

TSE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Standartları Enstitüsü 161 personel istihdam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet ve TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet siteleri üzerinden yapabilecek.

TSE BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türk Standartları Enstitüsü personel alımına ilişkin başvurular 1 Aralık-10 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.