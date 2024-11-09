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Türk Yıldızları 10 Kasım’a özel Antalya’da gösteri uçuşu yapacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Kasım 2024 17:09 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:22
Türk Yıldızları 10 Kasım’a özel Antalya’da gösteri uçuşu yapacak

10 Kasım Atatürk'ü Anma gününe özel Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Binlerce kişinin katılacağı etkinliğin saati ve yeri de açıklandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Türkiye'nin her yerinde çeşitli anma törenleri düzenlenirken Antalya'da da Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

TÜRK YILDIZLAR ANTALYA GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

“Ata'ya Saygı Uçuşu” 10 Kasım Pazar günü 14.00'te başlayacak. Konyaaltı sahilinde olacak olan özel gösteri Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşlarla buluşacak.

Türk Yıldızları 10 Kasım’a özel Antalya’da gösteri uçuşu yapacak - 1. Resim

10 KASIM TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NEREDE OLACAK?

Gösteri uçuşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel düzenlenirken Konyaaltı sahili üzerinde olacak.

Uçuş, 14.00'te başlayacak. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek olan gösteri uçuşu şöyle duyuruldu:

"Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu!

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son durağı olan Antalya’da, Türk Yıldızları’nın muhteşem saygı uçuşuyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anacağız!"

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Kaynak: TGRT Haber

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