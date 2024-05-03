Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'un hayatı ve biyografisi

03 May 2024 09:31 - Güncelleme : 03 May 2024 09:39

Turkcell'in 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısının ardından Yönetim Kurulu Üyesi olan Arda Ermut'un hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tam adı Salim Arda Ermut olan başarılı isim Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

2005 yılında mezun olmasının ardından başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak göreve başladı.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda çeşitli yöneticilik görevleri de yapan Arda Ermut 2015'te Kurum Başkanlığına atandı.

2015-2019 yılları arasında Viyana Ekonomik forumu ve SunExpress Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yaptı.

Bu görevinin ardından 2021 yılına kadar Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve dört yıl boyunca Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Arda Ermut bu dönemde ayrıca Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu'nda da görev yaptı.

2021 Mart ayına gelindiğinde ise Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

2022-2024 yılları arasında ise Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirdi.