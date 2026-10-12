Turkcell'in "Shaq diye 5G" reklam kampanyasına London International Awards'tan çifte ödül

Turkcell'in "Shaq diye 5G" reklam kampanyası, London International Awards'ta (LIA) iki ödüle birden layık görüldü. NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın rol aldığı kampanya, "Teknoloji" kategorisinde Gümüş, "En İyi Mizah Kullanımı" kategorisinde ise Bronz Ödül kazandı.

"Shaq kampanyamızın global yansımalarını görmeye başladık"

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, kampanyanın kazandığı uluslararası ödüllere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bizim için önemli olan, Shaq gibi bir dünya starını, yerel içgörülerle örülü bir hikâyenin parçası yapmaktı. Turkcell'in 5G'deki gücünü ve kreatif cesaretini ortaya koyan kampanyamızda teknolojiyi mizahla buluşturarak insanların konuşacağı, paylaşacağı ve yıllarca hatırlayacağı bir iletişim yaptık. Kampanya döneminde sosyal medyada yapılan organik paylaşımların erişiminin milyonlarca olması strateji ve kreativitenin başarısının önemli bir göstergesi oldu. ‘Shaq diye 5G' kampanyamız bugüne kadar çok değerli 22 ödüle layık görüldü. Şimdi artık Shaq kampanyamızın global yansımalarını görmeye başladık. Dünyanın en prestijli reklam festivallerinden olan London International Awards'ta (LIA) teknoloji ve mizah kategorilerinde aldığımız ödüller mutluluk veren önemli bir haber oldu bizim için."

"Türk reklamcılığı için çok güzel bir an"

Rafineri Reklam Ajansı Kreatif Ortağı Emre Kaplan, LIA'da kazandıkları ödüllerden duydukları mutluluğu ifade ederek şöyle dedi: "London International, dünyanın en prestijli reklam festivallerinden biri. Her yıl tüm dünyadan on binlerce işin yarıştığı, shortlist olmanın bile ödül sayıldığı bir yarışma. Böyle bir yarışmada shortlist'i de geçip tam 2 ödül birden kazanmak gerçekten çok büyük mutluluk. Bizi daha mutlu eden nokta da filmimizin teknoloji markaları kategorisinde kazandığı ödülün yanı sıra ‘Best Use of Humor' (En İyi Mizah Kullanımı) kategorisinde de ödül kazanması. Bu kategori, sektörel kırılımı olmayan, yani tüm işlerin tek bir kategoride yarıştığı, tabiri caizse yılın en komik reklam filmlerini belirleyen kategori. Burada ödüle layık görülmek, hele ki bir de bu ödülü ‘mizahın başkenti' Londra'da kazanmak, sadece Rafineri ve Turkcell adına değil, Türk reklamcılığı adına büyük bir gurur."

Kampanya, mizahi dili ve sinematik yapımıyla geniş yankı uyandırdı. Shaquille O'Neal'ın Türkiye'ye gelişini saç ekimi esprisine bağlayan hikâye, "Shaq diye/şak diye" kelime oyunuyla Turkcell 5G'nin gücünü akılda kalıcı bir reklam fikrine dönüştürdü. Bu yıl Effie Awards'tan Altın Effie, Kristal Elma'dan 2 Büyük Ödül'ün de aralarında bulunduğu 13 ödül alan kampanya, Brandverse Awards'ta ise Grand Prix dahil 8 ödül kazandı. "Shaq diye 5G" reklam kampanyası uluslararası alanda ilk başarısına imza atarak London International Awards'tan 2 ödülle döndü.