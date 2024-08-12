Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu seneden daha fazla madalya kazanmıştı

12 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:59

11 Ağustos itibarıyla sona eren Yaz Olimpiyatları'nın ardından sporcular ülkemize geri dönüyor. Başarıları ile gururlandıran sporcularımızın toplamda kaç madalya kazandığı gündeme gelirken 2020 Olimpiyatları'ndaki madalya başarı sıramız da merak edildi.

TÜRKİYE 2020 OLİMPİYATLARINDA KAÇ MADALYA KAZANDI?

Ülkemiz 2020 yılında olduğu gibi bu sene de olimpiyatlara katıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda toplamda 13 madalya kazanırken Türkiye'nin en başarılı olduğu Olimpiyat oldu.

Mete Gazoz 1 altın madalya alırken Busenaz Sürmeneli de 1 altın madalya aldı. Eray Şamdan karakte branşında 2 gümüş alırken Buse Naz Çakıroğlu boks alanında 2 gümüş madalya kazandı. Hakan Reçber Tekvando'da 3 bronz, Hatice Kübra İlgün 3 bronz ve Rıza Kayaalp güreş branşında 3 bronz aldı.

Yasemin Adar kadınlar güreş branşında 3 bronz madalya alırken Ferhat Arıcan Jimnastik'te 3 bronz kazandı.

Güreş alanında yarışan Taha Akgül 3 bronz alırken Karate'de Ali Sofuoğlu 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate'de Merve Çoban 3, Uğur Aktaş 3 bronz madalya ile olimpiyatları sonlandırdı.

TÜRKİYE BU SENE 2024 TOPLAM KAÇ MADALYA KAZANDI 2024?

2024 yılında Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda ülkemiz toplamda 8 madalya kazandı.

Türkiye, bu yıl düzenlenen organizasyonu 64. olarak tamamlarken 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya ile ülkemize dönüyor.

Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş alırken Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın bronz madalya aldı.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya ile olimpiyatları tamamladı.