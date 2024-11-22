Türkiye A Milli Takım play off maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde maç takvimi duyuruldu

22 Kasım 2024 13:56 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:27

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde Karadağ'a yenilerek direkt olarak A Ligi'ne çıkma şansını elinden kaybetmişti. 22 Kasım Cuma günü Uluslar Ligi kura çekimi gerçekleşirken futbolseverler Türkiye play off maçının oynanacağı zamanı araştırıyor.

Türkiye'nin Uluslar Ligi rakibi kim oldu? Uluslar Ligi play off kura sonuçları belli oldu

Türkiye'nin Uluslar Ligi rakibi kim oldu? Uluslar Ligi play off kura sonuçları belli oldu

Bugün İsviçre'de Uluslar Ligi​ A Ligi çeyrek final, A, B, C ve D liglerinin ise play-off kuraları çekiliyor.

İskoçya​, Belçika​, Macaristan ve Sırbistan muhtemel rakipler arasında bulunuyordu. Bugün gerçekleşen kura çekimi sonrasında rakibimiz netleşti.

ULUSLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Tüm dünyada takip edilen Uluslar Ligi'nde maç programı belli oldu. Buna göre play off maçlarının ilki 20 Mart'ta, rövanşı ise 23 Mart'ta oynanacak.

Ligde çeyrek finaller 20-23 Mart aralığında oynanırken final aşamaları 4-8 Haziran aralığında oynanacak.

MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

22 Kasım Cuma günü çekilen kura sonucunda rakibimiz Macaristan oldu.

Milli takımımız grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Toplamda 11 puan toplarken Galler'in İzlanda'yı 4-1'lik skorla yenmesi sonucu 1 puan öne geçti.

Karadağ yenilgisi sonrasında direkt olarak A Ligi'ne geçme şansını kaybettik.