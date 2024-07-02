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Türkiye-Avusturya Maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye kadrosunun Euro 2024 istatistikleri

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:26
Türkiye-Avusturya Maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye kadrosunun Euro 2024 istatistikleri

2024 Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda 2 Temmuz 2024 Salı günü Türkiye saati ile 22.00’da D Grubu lideri Avusturya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’leri belli oldu.

Avrupa Şampiyonasına iki galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, F Grubundan topladığı 6 puanla ikinci olarak son 16 turunda D Grubundan Avusturya ile eşleşmesiyle gözler ilk 11’lere çevrildi.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024’te Gürcistan ile çıktığı maçta 3-1 galibiyet, Portekiz ile 3-0 mağlubiyet ve Çekya ile yapılan maçta 2-1 üstünlük sağlayan A Milli Futbol Takımı, D Grubundan eşleştiği Avusturya ile 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00’da mücadele edecek.

Türkiye-Avusturya Maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye kadrosunun Euro 2024 istatistikleri - 1. Resim

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇININ MUHTEMEL İLK 11’LER VE EURO 2024 İSTATİSTİKLERİ

EURO 2024’ün son 16 turunda Türkiye’nin muhtemel 11’ler ve istatistikleri şu şekilde; 

Arda Güler:

Toplam maç  3
Toplam gol  1
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Mert Günok:

Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Zeki Çelik:

Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Merih Demiral:

Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 0
Kırmızı kart 0

Türkiye-Avusturya Maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye kadrosunun Euro 2024 istatistikleri - 2. Resim

Abdülkerim Bardakçı:

Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 2
Kırmızı kart 0

Ferdi Kadıoğlu:

Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 0
Kırmızı kart 0

İsmail Yüksek:

Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 1
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Salih Özcan:

Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Barış Alper Yılmaz:

Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 0
Kırmızı kart 0

Orkun Kökçü:

Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 2
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Kenan Yıldız:

Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0

Türkiye-Avusturya Maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye kadrosunun Euro 2024 istatistikleri - 3. Resim

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINDA EN GENÇ FUTBOLCU KİMDİR?

Bu akşam gerçekleşecek olan Avusturya-Türkiye maçında en genç futbolcu, Türkiye’nin genç yıldızı 19 yaşındaki Arda Güler’dir.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINDA EN İYİ ASİST İSTATİSTİĞİ KİME AİT?

Türkiye’nin muhtemel 11’leri arasında en iyi asist Zeki Çelik’e aittir.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Avusturya Milli Maçı 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’da TRT1 kanalında yayınlanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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