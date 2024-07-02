Türkiye-Avusturya Maçında gözler genç yıldızlarda: İşte Türkiye kadrosunun Euro 2024 istatistikleri
2024 Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda 2 Temmuz 2024 Salı günü Türkiye saati ile 22.00’da D Grubu lideri Avusturya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’leri belli oldu.
Avrupa Şampiyonasına iki galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, F Grubundan topladığı 6 puanla ikinci olarak son 16 turunda D Grubundan Avusturya ile eşleşmesiyle gözler ilk 11’lere çevrildi.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024’te Gürcistan ile çıktığı maçta 3-1 galibiyet, Portekiz ile 3-0 mağlubiyet ve Çekya ile yapılan maçta 2-1 üstünlük sağlayan A Milli Futbol Takımı, D Grubundan eşleştiği Avusturya ile 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00’da mücadele edecek.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇININ MUHTEMEL İLK 11’LER VE EURO 2024 İSTATİSTİKLERİ
EURO 2024’ün son 16 turunda Türkiye’nin muhtemel 11’ler ve istatistikleri şu şekilde;
Arda Güler:
Toplam maç 3
Toplam gol 1
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
Mert Günok:
Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
Zeki Çelik:
Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
Merih Demiral:
Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 0
Kırmızı kart 0
Abdülkerim Bardakçı:
Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 2
Kırmızı kart 0
Ferdi Kadıoğlu:
Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 0
Kırmızı kart 0
İsmail Yüksek:
Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 1
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
Salih Özcan:
Toplam maç 2
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
Barış Alper Yılmaz:
Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 0
Kırmızı kart 0
Orkun Kökçü:
Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 2
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
Kenan Yıldız:
Toplam maç 3
Toplam gol 0
Asist 0
Sarı kart 1
Kırmızı kart 0
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINDA EN GENÇ FUTBOLCU KİMDİR?
Bu akşam gerçekleşecek olan Avusturya-Türkiye maçında en genç futbolcu, Türkiye’nin genç yıldızı 19 yaşındaki Arda Güler’dir.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINDA EN İYİ ASİST İSTATİSTİĞİ KİME AİT?
Türkiye’nin muhtemel 11’leri arasında en iyi asist Zeki Çelik’e aittir.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye-Avusturya Milli Maçı 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’da TRT1 kanalında yayınlanacak.