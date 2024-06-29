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Türkiye - Avusturya maçının hakemi Artur Soares Dias oldu! Türk takımları yönettiği 6 maçı da kaybetti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 18:13 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:36
Türkiye - Avusturya maçının hakemi Artur Soares Dias oldu! Türk takımları yönettiği 6 maçı da kaybetti

EURO 2024 son 16 turuna yükselen Türkiye'nin rakibi Avusturya oldu. Karşılaşmaya günler kala UEFA tarafından maçı yönetecek hakemin Artur Soares Dias olduğu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamasından A Milli Takım ikinci olarak çıkarak son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Ay Yıldızlılar 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da Leipzig'de bulunan Red Bull Arena'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Maçın oynanmasına günler kala UEFA karşılaşmayı yönetecek olan hakemi açıkladı. 

Avusturya - Türkiye maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

44 yaşındaki deneyimli hakem EURO 2024 kapsamında Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçını yönetti.

Türkiye - Avusturya maçının hakemi Artur Soares Dias oldu! Türk takımları yönettiği 6 maçı da kaybetti - 1. Resim

ARTUR SOARES DİAS TÜRKİYE KARNESİ

Portekizli hakem kariyeri boyunca Türk takımlarının toplam 6 maçını yönetti.

A Milli Takımımızın da maçlarının bulunduğu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadık.

Bu karşılaşmalar ve skorları şöyle:

Türkiye 0 - 2 Galler

Macaristan 1 - 0 Türkiye

Rusya 2 - 1 Türkiye

Monaco 3 - 1

Marsilya 3 - 0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2 - 1 Türkiye U21

Kaynak: TGRT Haber
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