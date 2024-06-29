Türkiye - Avusturya maçının hakemi Artur Soares Dias oldu! Türk takımları yönettiği 6 maçı da kaybetti
EURO 2024 son 16 turuna yükselen Türkiye'nin rakibi Avusturya oldu. Karşılaşmaya günler kala UEFA tarafından maçı yönetecek hakemin Artur Soares Dias olduğu açıklandı.
Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamasından A Milli Takım ikinci olarak çıkarak son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.
Ay Yıldızlılar 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da Leipzig'de bulunan Red Bull Arena'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Maçın oynanmasına günler kala UEFA karşılaşmayı yönetecek olan hakemi açıkladı.
Avusturya - Türkiye maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.
44 yaşındaki deneyimli hakem EURO 2024 kapsamında Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçını yönetti.
ARTUR SOARES DİAS TÜRKİYE KARNESİ
Portekizli hakem kariyeri boyunca Türk takımlarının toplam 6 maçını yönetti.
A Milli Takımımızın da maçlarının bulunduğu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadık.
Bu karşılaşmalar ve skorları şöyle:
Türkiye 0 - 2 Galler
Macaristan 1 - 0 Türkiye
Rusya 2 - 1 Türkiye
Monaco 3 - 1
Marsilya 3 - 0 Eskişehirspor
Yunanistan U21 2 - 1 Türkiye U21