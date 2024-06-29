Türkiye - Avusturya maçının hakemi Artur Soares Dias oldu! Türk takımları yönettiği 6 maçı da kaybetti

29 Haziran 2024 18:13 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:36

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamasından A Milli Takım ikinci olarak çıkarak son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Ay Yıldızlılar 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da Leipzig'de bulunan Red Bull Arena'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Maçın oynanmasına günler kala UEFA karşılaşmayı yönetecek olan hakemi açıkladı.

Avusturya - Türkiye maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

44 yaşındaki deneyimli hakem EURO 2024 kapsamında Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçını yönetti.

ARTUR SOARES DİAS TÜRKİYE KARNESİ

Portekizli hakem kariyeri boyunca Türk takımlarının toplam 6 maçını yönetti.

A Milli Takımımızın da maçlarının bulunduğu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadık.

Bu karşılaşmalar ve skorları şöyle:

Türkiye 0 - 2 Galler

Macaristan 1 - 0 Türkiye

Rusya 2 - 1 Türkiye

Monaco 3 - 1

Marsilya 3 - 0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2 - 1 Türkiye U21