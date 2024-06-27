Türkiye Avusturya'yı yenerse Romanya Hollanda eşleşmesinin kazananı ile 6 Temmuz'da oynayacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:12
EURO 2024 grup aşaması sona erdi. Türkiye son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) grup aşaması 26 Haziran tarihinde oynanan Portekiz-Gürcistan ve Türkiye-Çekya maçının ardından sona erdi.
A Milli Takım grubunda yer alan Gürcistan ve Çekya'yı yenerek son 16 turuna ikinci olarak yükseldi.
Avusturya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar 2 Temmuz'da Leipzig'de büyük maça çıkacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Avusturya'yı yenmesi durumunda kiminle eşleşeceği merak ediliyor.
TÜRKİYE AVUSTURYA'YI YENERSE ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
A Milli Takım, Avusturya'yı yenerse çeyrek finale yükselerek Romanya-Hollanda maçının kazanını ile karşılaşacak.
Karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: TGRT HABER