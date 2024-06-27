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Türkiye Avusturya'yı yenerse Romanya Hollanda eşleşmesinin kazananı ile 6 Temmuz'da oynayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:12
Türkiye Avusturya&#039;yı yenerse Romanya Hollanda eşleşmesinin kazananı ile 6 Temmuz&#039;da oynayacak

EURO 2024 grup aşaması sona erdi. Türkiye son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) grup aşaması 26 Haziran tarihinde oynanan Portekiz-Gürcistan ve Türkiye-Çekya maçının ardından sona erdi.

A Milli Takım grubunda yer alan Gürcistan ve Çekya'yı yenerek son 16 turuna ikinci olarak yükseldi.

Avusturya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar 2 Temmuz'da Leipzig'de büyük maça çıkacak. 

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Avusturya'yı yenmesi durumunda kiminle eşleşeceği merak ediliyor.

Türkiye Avusturya'yı yenerse Romanya Hollanda eşleşmesinin kazananı ile 6 Temmuz'da oynayacak - 1. Resim

TÜRKİYE AVUSTURYA'YI YENERSE ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Takım, Avusturya'yı yenerse çeyrek finale yükselerek Romanya-Hollanda maçının kazanını ile karşılaşacak.

Karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: TGRT HABER
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