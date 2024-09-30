Türkiye Bankalar Birliği'nin 54 üyesi bulunuyor

30 Eylül 2024 13:45 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:48

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye’deki bankaların çıkarlarını temsil eden resmi bir kuruluştur. 1958 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da olan TBB’nin 54 üyesi bulunuyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesine göre TBB'ye üye olmak zorundadır.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ​ (TBB) NEDİR?

Türkiye Bankalar Birliği​ (TBB), bankacılık sektörünün gelişimini sağlamak, bankaların ortak sorunlarını çözmek ve sektörle ilgili düzenlemelerin oluşturulmasında etkin bir rol oynamak amacıyla faaliyet gösterir.

TBB GÖREVLERİ NELER?

TBB’nin temel görevleri arasında bankacılık sisteminin güvenli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak, sektörle ilgili bilgi ve istatistikleri kamuoyuyla paylaşmak ve bankacılık alanındaki standartların belirlenmesi yer alır.

TBB’YE HANGİ BANKALAR ÜYE?

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesine göre TBB'ye üye olmak zorundadır. Ocak 2024 itibarıyla 54 üyesi bulunan TBB’nin üyeleri şu şekildedir;

Mevduat Bankaları:

Kamu Bankaları:

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası



Özel Bankalar:

Akbank

Garanti BBVA

İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

QNB Finansbank

DenizBank

Şekerbank

Anadolubank



Yabancı Sermayeli Bankalar:

HSBC Bank

Citibank

ING Bank

Odeabank

Alternatifbank

Kalkınma ve Yatırım Bankaları:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

İller Bankası

Türk Eximbank

Aktif Yatırım Bankası

Nurol Yatırım Bankası

Diler Yatırım Bankası