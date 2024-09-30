Türkiye Bankalar Birliği'nin 54 üyesi bulunuyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye’deki bankaların çıkarlarını temsil eden resmi bir kuruluştur. 1958 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da olan TBB’nin 54 üyesi bulunuyor.
Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesine göre TBB'ye üye olmak zorundadır.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB) NEDİR?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörünün gelişimini sağlamak, bankaların ortak sorunlarını çözmek ve sektörle ilgili düzenlemelerin oluşturulmasında etkin bir rol oynamak amacıyla faaliyet gösterir.
TBB GÖREVLERİ NELER?
TBB’nin temel görevleri arasında bankacılık sisteminin güvenli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak, sektörle ilgili bilgi ve istatistikleri kamuoyuyla paylaşmak ve bankacılık alanındaki standartların belirlenmesi yer alır.
TBB’YE HANGİ BANKALAR ÜYE?
Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesine göre TBB'ye üye olmak zorundadır. Ocak 2024 itibarıyla 54 üyesi bulunan TBB’nin üyeleri şu şekildedir;
Mevduat Bankaları:
Kamu Bankaları:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Özel Bankalar:
Akbank
Garanti BBVA
İş Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
QNB Finansbank
DenizBank
Şekerbank
Anadolubank
Yabancı Sermayeli Bankalar:
HSBC Bank
Citibank
ING Bank
Odeabank
Alternatifbank
Kalkınma ve Yatırım Bankaları:
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
İller Bankası
Türk Eximbank
Aktif Yatırım Bankası
Nurol Yatırım Bankası
Diler Yatırım Bankası