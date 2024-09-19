Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık seçimleri 8 Ekim'de yapılacak

19 Eylül 2024 13:36 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:39

Turgay Demirel’in de aday olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık seçimleri 8 Ekim 2024 Salı günü yapılacak.

Hidayet Türkoğlu’nun mevcut başkanı olduğu üç erkek ve iki kadın basketbol ligi düzenleyen özerk yapılı Türkiye Basketbol Federasyonu​, FIBA ve ULEB üyesidir.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimleri 8 Ekim 2024 Salı günü yapılacak.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNUN MEVCUT BAŞKANI KİM?

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun mevcut başkanı Hidayet Türkoğlu’dur.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULUNDA KİM VAR?

Hidayet Türkoğlu - Başkan

Ömer Onan - Başkan Vekili

Hüseyin Beşok - Asbaşkan

Kemal Dinçer - Asbaşkan

Mehmet Fatih Öztürk - Asbaşkan

Şirin Karadeniz - Asbaşkan

Dr. Yılmaz Argüden - Asbaşkan



Ali Arslan - Üye

Ali Limoncuoğlu- Üye

A.Haluk San - Üye

Batur Şulen - Üye

Lize Karaboğa Kaptan - Üye

Mert Mecit Çetinkaya - Üye

Mustafa Sarımermer - Üye

Muzaffer Yıldırım - Üye

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNUN DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR NELER?

Basketbol Süper Ligi​

Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol 2. Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Erkekler Türkiye Kupası (Basketbol)

Kadınlar Türkiye Kupası (Basketbol)

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası