Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık seçimleri 8 Ekim'de yapılacak
Turgay Demirel’in de aday olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık seçimleri 8 Ekim 2024 Salı günü yapılacak.
Hidayet Türkoğlu’nun mevcut başkanı olduğu üç erkek ve iki kadın basketbol ligi düzenleyen özerk yapılı Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA ve ULEB üyesidir.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimleri 8 Ekim 2024 Salı günü yapılacak.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNUN MEVCUT BAŞKANI KİM?
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun mevcut başkanı Hidayet Türkoğlu’dur.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULUNDA KİM VAR?
Hidayet Türkoğlu - Başkan
Ömer Onan - Başkan Vekili
Hüseyin Beşok - Asbaşkan
Kemal Dinçer - Asbaşkan
Mehmet Fatih Öztürk - Asbaşkan
Şirin Karadeniz - Asbaşkan
Dr. Yılmaz Argüden - Asbaşkan
Ali Arslan - Üye
Ali Limoncuoğlu- Üye
A.Haluk San - Üye
Batur Şulen - Üye
Lize Karaboğa Kaptan - Üye
Mert Mecit Çetinkaya - Üye
Mustafa Sarımermer - Üye
Muzaffer Yıldırım - Üye
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNUN DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR NELER?
Basketbol Süper Ligi
Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol 2. Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Erkekler Türkiye Kupası (Basketbol)
Kadınlar Türkiye Kupası (Basketbol)
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası