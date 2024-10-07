Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı netleşti

07 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:53

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısını yarın gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli olacak. Seçimlerde İki eski milli basketbolcu karşı karşıya geliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu​'nda başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

İki adayın katılımıyla gerçekleştirilecek olan seçimlerde eski milli basketbolcular karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta sorularının cevapları araştırılırken adayların kim olduğu da merak edildi.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre seçimlerin gerçekleştirileceği olağan genel kurul Ankara Crown Plaza Otel'de yarın saat 11.00'de başlayacak.

Seçimlerde mevcut Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu​ ile eski milli basketbolcu Efe Aydan karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979 yılında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya geldi.

2,08 metre boyundaki Hidayet Türkoğlu kariyeri boyunca 3 numaralı mevkide forvet pozisyonunda oynadı.

1-2-4 numaralarda da oynayabilen Türkoğlu ABD'de Hedo lakabıyla adını duyurdu.

2008 yılında Orlando Magic ile 19,5 sayı, 5,7 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü aldı.

2009 yılında takımıyla NBA finaline kadar yükseldikten sonra bir sonraki sezon Toronto Raptors takımına trasnfer oldu.

Türkiye Milli Basketbol Takımı formasını 269 kez giyen Hidayet Türkoğlu, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

13 Kasım 2015 yılında ise basketbolu bırakarak Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su oldu.

Daha sonra 26 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI EFE AYDAN KİMDİR?

Efe Aydan 4 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan'ın oğlu olan Efe Aydan basketbola 16 yaşında Galatasaray'da başladı.

Sırasıyla Karşıyaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Paşabahçe ve Tofaş takımlarında oynadı.

1981 yılında Avrupa Karması'na seçilen ikinci Türk basketbolcu olan Efe Aydan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nda 259 maç forma giyerek en fazla oynayan ve en fazla kaptanlık (124 kez) yapan sporcu unvanını aldı.