Türkiye - Brezilya maç sonucu belli oldu! Filenin Sultanları bronz madalyayı kaybetti

10 Ağustos 2024 20:08 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:10

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Brezilya ile sahaya çıktı. Karşılaşma sonucu heyecanla beklenirken mücadele sona erdi.

Filenin Sultanları - Brezilya maç sonucunun belli olmasıyla beraber bronz madalya gelip gelmediği de netleşti.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

10 Ağustos günü oynanan Türkiye - Brezilya maçı sona erdi.

İlk seti Brezilya 25-21 olarak kazanırken ikinci set 27-25 Brezilya galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Karşılaşmada üçüncü set 25-22 kazanılarak 2-1'lik duruma gelmişti.

Brezilya'ya karşı 3-1'lik skorla mağlup olarak olimpiyatlarda 4. sıraya yerleştik.

FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇ SONUCU

C Grubu'nda yer alan takımımız Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederken İtalya'ya karşı 3-0 yenilmişti.

Grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkarken Çin'i mağlup ederek bir üst tura çıktık.

TÜRKİYE VOLEYBOL FİLENİN SULTANLARI BRONZ MADALYA ALDI MI?

Yarı finalde İtalya'ya karşı yenilerek final şansını kaybetmiştik. Bugün oynanan karşılaşmayı 3-1'lik skorla kaybederek bronz madalya şansını kaybettik.

Olimpiyatlarda ise 4. sırada yer alıyoruz.

TÜRKİYE'NİN KAÇ MADALYASI VAR?

Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda güncel olarak 3 Gümüş · 3 Bronz olmak üzere toplamda 6 madalyamız bulunuyor. Organizasyon 11 Ağustos itibarıyla sona erecekken bugün voleybol takımımız bronz madalya için mücadele etti.