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 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri'nin 3. hafta maçları devam ediyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

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Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri'nin 3. hafta maçları devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:30

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 3. ve son hafta olan etabının karşılaşmaları devam ediyor. A Milli Erkek Takımı, üçüncü hafta maçları kapsamında ABD ve Almanya ile karşılaştı. ABD karşısında mağlubiyet alan Filenin Efeleri, Almanya'yı ise 3-1 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçına ise karşısında çıkacak.

Filenin Efeleri 3. hafta maçlarının ardından ilk 8 sırada yer alırsa turnuvada çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Vatandaşların gündeminde ise Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı her alıyor.

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri'nin 3. hafta maçları devam ediyor

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Türkiye - Brezilya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak.

Japonya'da oynanacak olan karşılaşmada Filenin Efeleri'nin kadrosu ise şöyle:

  • Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
  • Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
  • Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
  • Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer
  • Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri'nin 3. hafta maçları devam ediyor

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya'nın Chiba şehrinde oynanacak olan Türkiye - Brezilya voleybol maçı, Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar şifresiz bir şekilde TRT Spor Yıldız aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecekler.

Filenin Efeleri'nin kalan maçlarının günleri ve saati ise şöyle:

19 Temmuz 2025 09:30

  • Türkiye - Brezilya (TRT Spor Yıldız)

20 Temmuz 2025 05:00

  • Türkiye - Arjantin (TRT Spor Yıldız)
ETİKETLER
#japonya
#brezilya
#trt spor
#Voleybol
#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#Fivb Milletler Ligi
#Aktüel
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