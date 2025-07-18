Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri'nin 3. hafta maçları devam ediyor

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 3. ve son hafta olan Japonya etabının karşılaşmaları devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü hafta maçları kapsamında ABD ve Almanya ile karşılaştı. ABD karşısında mağlubiyet alan Filenin Efeleri, Almanya'yı ise 3-1 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçına ise Brezilya karşısında çıkacak.

Filenin Efeleri 3. hafta maçlarının ardından ilk 8 sırada yer alırsa turnuvada çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Vatandaşların gündeminde ise Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı her alıyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Türkiye - Brezilya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak.

Japonya'da oynanacak olan karşılaşmada Filenin Efeleri'nin kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Murat Yenipazar, Muhammed Kaya Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya'nın Chiba şehrinde oynanacak olan Türkiye - Brezilya voleybol maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar şifresiz bir şekilde TRT Spor Yıldız aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecekler.

Filenin Efeleri'nin kalan maçlarının günleri ve saati ise şöyle:

19 Temmuz 2025 09:30

Türkiye - Brezilya (TRT Spor Yıldız)

20 Temmuz 2025 05:00