Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı

26 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:31

26 Temmuz 2024 (Bugün) Paris’te bulunan Seine Nehri’nde, Türkiye saati ile 22.00’de gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle başlayacak 2024 Paris Olimpiyatları’na Türkiye; boks, voleybol, atletizm, judo ve okçuluk başta olmak üzere 32 branşta 102 sporcuyla katılacak.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA KAÇ MADALYA KAZANDI?

Günümüze kadar 23 kez Yaz Olimpiyatları’na katılan Türkiye; 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz olmak üzere toplamda 104 madalya kazandı.

Madalyaların branşlara göre dağılımı ise şu şekilde;

Güreş - 66

Halter - 11

Tekvando - 9

Boks - 7

Karate - 4

Atletizm - 3

Judo - 2

Okçuluk - 1

Cimnastik - 1

TÜRKİYE EN ÇOK MADALYAYI HANGİ OLİMPİYAT YILINDA KAZANDI?

Türkiye en çok olimpiyat madalyasını, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandı.

Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye, 108 sporcu ile 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya sahibi oldu.

2020 yılında düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında yapıldı.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU OLİMPİYAT HANGİSİ?

Türkiye’nin en başarılı olduğu olimpiyat, 55 sporcu ile katılarak 7 altın ve 2 gümüş madalya elde ettiği 1960 Roma Olimpiyat Oyunları oldu.

TÜRKİYE İLK OLİMPİYAT MADALYASINI NE ZAMAN KAZANDI?

Türkiye ilk kez olimpiyat madalyası sevincini 1936 Berlin Olimpiyatları’nda güreş branşında kazandıkları bronz madalya ile yaşadı.

TÜRKİYE’DE OLİMPİYAT OYUNLARI DÜZENLENDİ Mİ?

Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmamıştır.

TÜRKİYE KAÇ KERE OLİMPİYATLARA KATILDI?

Türkiye 23 kere katıldığı olimpiyatlarda 1175 sporcuyla toplam 104 madalya kazandı.

TÜRKİYE’NİN OLİMPİYAT BAŞARILARI NELER?

Türkiye’nin günümüze kadar katıldığı olimpiyatlar ve sporcu dağılımları şu şekilde;