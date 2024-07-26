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Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
26 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:31
Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları’na 102 sporcu gönderen Türkiye, olimpiyat oyunlarında günümüze kadar toplam 104 madalya kazandı.

26 Temmuz 2024 (Bugün) Paris’te bulunan Seine Nehri’nde, Türkiye saati ile 22.00’de gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle başlayacak 2024 Paris Olimpiyatları’na Türkiye; boks, voleybol, atletizm, judo ve okçuluk başta olmak üzere 32 branşta 102 sporcuyla katılacak.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA KAÇ MADALYA KAZANDI?

Günümüze kadar 23 kez Yaz Olimpiyatları’na katılan Türkiye; 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz olmak üzere toplamda 104 madalya kazandı.

Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı - 1. Resim

Madalyaların branşlara göre dağılımı ise şu şekilde;

Güreş - 66
Halter - 11
Tekvando - 9
Boks - 7
Karate - 4
Atletizm - 3
Judo - 2
Okçuluk - 1
Cimnastik - 1

TÜRKİYE EN ÇOK MADALYAYI HANGİ OLİMPİYAT YILINDA KAZANDI?

Türkiye en çok olimpiyat madalyasını, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandı. 

Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye, 108 sporcu ile  2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya sahibi oldu.

2020 yılında düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında yapıldı.

Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı - 2. Resim

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU OLİMPİYAT HANGİSİ?

Türkiye’nin en başarılı olduğu olimpiyat, 55 sporcu ile katılarak 7 altın ve 2 gümüş madalya elde ettiği 1960 Roma Olimpiyat Oyunları oldu.

TÜRKİYE İLK OLİMPİYAT MADALYASINI NE ZAMAN KAZANDI?

Türkiye ilk kez olimpiyat madalyası sevincini 1936 Berlin Olimpiyatları’nda güreş branşında kazandıkları bronz madalya ile yaşadı.

TÜRKİYE’DE OLİMPİYAT OYUNLARI DÜZENLENDİ Mİ?

Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmamıştır.

TÜRKİYE KAÇ KERE OLİMPİYATLARA KATILDI?

Türkiye 23 kere katıldığı olimpiyatlarda 1175 sporcuyla toplam 104 madalya kazandı.

Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı - 3. Resim

TÜRKİYE’NİN OLİMPİYAT BAŞARILARI NELER? 

Türkiye’nin günümüze kadar katıldığı olimpiyatlar ve sporcu dağılımları şu şekilde;

Organizasyon

Katılım

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Tokyo 2020

108

2

2

9

13

Rio 2016

103

1

3

4

8

Londra 2012

114

1

1

1

3

Pekin 2008

68

1

1

3

5

Atina 2004

66

3

4

4

11

Sidney 2000

59

3

-

2

5

Atlanta 1996

54

4

1

1

6

Barcelona 1992

47

2

2

2

6

Seul 1988

50

1

1

-

2

Los Angeles 1984

48

-

-

3

3

Moskova 1980

Katılım yok

-

-

-

-

Montreal 1976

30

-

-

-

-

Münih 1972

30

-

1

-

1

Meksiko 1968

33

2

-

-

2

Tokyo 1964

25

2

3

1

6

Roma 1960

55

7

2

-

9

Melbourne 1956

15

3

2

2

7

Helsinki 1952

60

2

-

1

3

Londra 1948

67

6

4

2

12

Berlin 1936

60

1

-

1

2

Los Angeles 1932

Katılım yok

-

-

-

-

Amsterdam 1928

40

-

-

-

-

Paris 1924

40

-

-

-

-

Anvers 1920

Katılım yok

-

-

-

-

Stockholm 1912

2

-

-

-

-

Londra 1908

1

-

-

-

-

Atina 1906

Ara olimpiyat

-

-

-

-

St. Louis 1904

Katılım yok

-

-

-

-

Paris 1900

Katılım yok

-

-

-

-

Atina 1896

İlk olimpiyat

-

-

-

-

TOPLAM

1175

41

27

36

104







Kaynak: TGRT Haber
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