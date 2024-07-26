Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı
Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları’na 102 sporcu gönderen Türkiye, olimpiyat oyunlarında günümüze kadar toplam 104 madalya kazandı.
26 Temmuz 2024 (Bugün) Paris’te bulunan Seine Nehri’nde, Türkiye saati ile 22.00’de gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle başlayacak 2024 Paris Olimpiyatları’na Türkiye; boks, voleybol, atletizm, judo ve okçuluk başta olmak üzere 32 branşta 102 sporcuyla katılacak.
TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA KAÇ MADALYA KAZANDI?
Günümüze kadar 23 kez Yaz Olimpiyatları’na katılan Türkiye; 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz olmak üzere toplamda 104 madalya kazandı.
Madalyaların branşlara göre dağılımı ise şu şekilde;
Güreş - 66
Halter - 11
Tekvando - 9
Boks - 7
Karate - 4
Atletizm - 3
Judo - 2
Okçuluk - 1
Cimnastik - 1
TÜRKİYE EN ÇOK MADALYAYI HANGİ OLİMPİYAT YILINDA KAZANDI?
Türkiye en çok olimpiyat madalyasını, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandı.
Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye, 108 sporcu ile 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya sahibi oldu.
2020 yılında düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında yapıldı.
TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU OLİMPİYAT HANGİSİ?
Türkiye’nin en başarılı olduğu olimpiyat, 55 sporcu ile katılarak 7 altın ve 2 gümüş madalya elde ettiği 1960 Roma Olimpiyat Oyunları oldu.
TÜRKİYE İLK OLİMPİYAT MADALYASINI NE ZAMAN KAZANDI?
Türkiye ilk kez olimpiyat madalyası sevincini 1936 Berlin Olimpiyatları’nda güreş branşında kazandıkları bronz madalya ile yaşadı.
TÜRKİYE’DE OLİMPİYAT OYUNLARI DÜZENLENDİ Mİ?
Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmamıştır.
TÜRKİYE KAÇ KERE OLİMPİYATLARA KATILDI?
Türkiye 23 kere katıldığı olimpiyatlarda 1175 sporcuyla toplam 104 madalya kazandı.
TÜRKİYE’NİN OLİMPİYAT BAŞARILARI NELER?
Türkiye’nin günümüze kadar katıldığı olimpiyatlar ve sporcu dağılımları şu şekilde;
Organizasyon
Katılım
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
Tokyo 2020
108
2
2
9
13
Rio 2016
103
1
3
4
8
Londra 2012
114
1
1
1
3
Pekin 2008
68
1
1
3
5
Atina 2004
66
3
4
4
11
Sidney 2000
59
3
-
2
5
Atlanta 1996
54
4
1
1
6
Barcelona 1992
47
2
2
2
6
Seul 1988
50
1
1
-
2
Los Angeles 1984
48
-
-
3
3
Moskova 1980
Katılım yok
-
-
-
-
Montreal 1976
30
-
-
-
-
Münih 1972
30
-
1
-
1
Meksiko 1968
33
2
-
-
2
Tokyo 1964
25
2
3
1
6
Roma 1960
55
7
2
-
9
Melbourne 1956
15
3
2
2
7
Helsinki 1952
60
2
-
1
3
Londra 1948
67
6
4
2
12
Berlin 1936
60
1
-
1
2
Los Angeles 1932
Katılım yok
-
-
-
-
Amsterdam 1928
40
-
-
-
-
Paris 1924
40
-
-
-
-
Anvers 1920
Katılım yok
-
-
-
-
Stockholm 1912
2
-
-
-
-
Londra 1908
1
-
-
-
-
Atina 1906
Ara olimpiyat
-
-
-
-
St. Louis 1904
Katılım yok
-
-
-
-
Paris 1900
Katılım yok
-
-
-
-
Atina 1896
İlk olimpiyat
-
-
-
-
TOPLAM
1175
41
27
36
104