Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de mesaiye başlayacak

04 Eylül 2024 08:09 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 08:12

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9.Yargı Paketinin görüşüleceği 3.Yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim Salı günü çalışmalarına devam edecek.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu 28.Dönem 3.Yasama Yılı, 1 Ekim Salı günü saat 15.00 itibariyle yapılan açılış töreniyle başlayacak.

MECLİS EN FAZLA NE KADAR TATİL YAPAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne göre; başka bir karar alınmadığı sürece Meclis 1 Temmuz tarihinden itibaren tatile girer ve bir yılda üç aydan fazla tatil yapamaz.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRDİ?

9.Yargı Paketi, emekli ve memur zammı, sokak hayvanları kanun taslağı ve öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününde tatile girmemesine ve çalışmalarına 30 Temmuz Salı gününe kadar devam etmesine karar verilmişti.

MECLİS HALKA AÇIK MI?

Türkiye Millet Meclisi, halk günü olarak adlandırılan her ayın ilk cumartesi günü ziyarete açılmakta.

MECLİS ZİYARET GÜNLERİ 2024

TBMM, her ayın ilk cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında herhangi bir randevuya gerek olmadan TBMM Dikmen Kapısı’ndan giriş yapılarak ziyaret edilmekte.