Türkiye Çekya maçında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, sonraki maçta forma giyemeyecek

27 Haziran 2024 00:22 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:22

Çekya ve Türkiye maçı 2-1 bitirek Türkiye'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

Milli Takımımız, son 16'ya yükseldi.

Türkiye'nin son 16'da rakibi ise Avusturya olacak.

Maçta Hakan Çalhanoğlu sarı kart gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU BİR SONRAKİ MAÇTA OLACAK MI?

Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta kritik bir kart gören Hakan Çalhanoğlu, sonraki maçta forma giyemeyecek duruma düştü.

Maçın 66. dakikasında hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gören Çalhanoğlu'nun cezalı duruma düşmesi, Türkiye'nin son 16 turundaki Avusturya mücadelesinde eksiklik yaşamasına neden oldu.

SAMET AKAYDİN DE CEZALI MI?

Maçın son dakikalarında yaşanan bir diğer olay ise Samet Akaydin'in sarı kart görmesi oldu.

85. dakikada hakem tarafından kartla cezalandırılan Akaydin de Avusturya maçında forma giyemeyecek oyuncular arasına katıldı.

Bu durum, Milli Takımımızın son 16 turundaki kadro seçimlerini etkileyecek mi merak ediliyor.