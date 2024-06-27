Türkiye Çekya'yı 2-1 yendi, Milli Takımımız son 16'ya yükseldi

27 Haziran 2024 00:15 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:09

Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakada Çekya, Antonin Barak'ın 11. ve 20. dakikalarda yaptığı fauller sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta en erken kırmızı kart gören oyuncu oldu.

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI SONRASI SONUÇ NE?

Erken gelen kırmızı kart, Türkiye'nin oyun üstünlüğünü ele geçirmesinde önemli rol oynadı.

Türkiye'nin gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler kaydetti.

Çekya'nın tek golü ise Chytil'den geldi.

Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın ardından, milli takımımız son 16'ya yükselme hakkı kazandı.

TÜRKİYE'NİN SON 16'DA RAKİBİ KİM?

Ay-yıldızlılar, Çekya karşısında elde ettikleri galibiyetle son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

Bu aşamada Türkiye'nin sergileyeceği performans merak konusu.

Bu akşamki galibiyetle moral bulan Milli Takımımız, son 16'da da başarılı bir performans sergileyerek Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etmek istiyor.

Taraftarlar, Avusturya karşısında alınacak olası bir galibiyetin getireceği coşku ve heyecanı şimdiden hissetmeye başladı.