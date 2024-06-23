Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

23 Haziran 2024 15:46 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:16

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde başladı.

F Grubu'nda yer alan A Milli Takım ilk karşılaşmada Portekiz'i 3-1 mağlup etti.

Grup aşamalarının ikinci karşılaşmalarında ise Portekiz ile eşleşen Ay-Yıldızlılar 3-0 yenilerek olarak EURO 2024'de gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı.

A Milli Takım gruptan çıkmak için Çekya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ÇEKYA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye Çekya ile berabere kalırsa gruptan kesin olarak olarak çıkıyor.

Berabere kalması durumunda 1 puan kazanacak olan A Milli Takım toplamda 4 puana ulaşacak.

Portekiz'in Gürcistan'a yenilmesi durumunda aynı puana gelecek olsalar bile genel averaja göre Türkiye son 16'ya grubun ikincisi olarak katılacak.

TÜRKİYE ÇEKYA'YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Takım, Çekya'yı yenerse son 16'ya doğrudan katılabilecek.

Hangi sıralamada katılacağı ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucuna göre belli olacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Çekya karşılaşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da düzenlenecek.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım'ın EURO 2024 grup aşamasındaki son larşılaşması Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak.