Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak
EURO 2024 grup aşamasında üçüncü maçlarında Türkiye ve Çekya karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Çekya'yı yendiği veya berabere kaldığı durumda gruptan çıkıp çıkamayacağı merak ediliyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde başladı.
F Grubu'nda yer alan A Milli Takım ilk karşılaşmada Portekiz'i 3-1 mağlup etti.
Grup aşamalarının ikinci karşılaşmalarında ise Portekiz ile eşleşen Ay-Yıldızlılar 3-0 yenilerek olarak EURO 2024'de gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı.
A Milli Takım gruptan çıkmak için Çekya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE ÇEKYA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
Türkiye Çekya ile berabere kalırsa gruptan kesin olarak olarak çıkıyor.
Berabere kalması durumunda 1 puan kazanacak olan A Milli Takım toplamda 4 puana ulaşacak.
Portekiz'in Gürcistan'a yenilmesi durumunda aynı puana gelecek olsalar bile genel averaja göre Türkiye son 16'ya grubun ikincisi olarak katılacak.
TÜRKİYE ÇEKYA'YI YENERSE NE OLUR?
A Milli Takım, Çekya'yı yenerse son 16'ya doğrudan katılabilecek.
Hangi sıralamada katılacağı ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucuna göre belli olacak.
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Çekya karşılaşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da düzenlenecek.
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Takım'ın EURO 2024 grup aşamasındaki son larşılaşması Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak.