Türkiye - Çin maçında sakatlanan Hande Baladın'ın yarı finalde oynaması bekleniyor

06 Ağustos 2024 14:38 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:48

Paris Olimpiyatları'nda heyecan sürerken bugün Filenin Sultanları çeyrek final maçında Çin ile yarıştı. Maçın ikinci setinde Cansu Özbay sakatlanarak oyundan çıkarken Hande Baladın'ın da dizinden sorun yaşaması oyundan çıkmasına sebep oldu.

HANDE BALADIN YARI FİNAL MAÇINDA OYNAYACAK MI, VAR MI?

6 Ağustos günü oynanan Çin karşılaşmasında Cansu Özbay sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sakatlıktan dönen Hande Baladın'ın maç esnasında zorlanması izleyicilerin dikkatinden kaçmazken yarı final karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmezken yarı final maçına kısa süre kala kadronun duyurulması bekleniyor.

Sakatlıkların ardından Daniele Santarelli'nin maç sonu açıklaması şöyle oldu:

"Çok zorluk çektik. Cansu, ayağındaki problemden ötürü bir aydır sadece bir saat antrenmanların bir parçası olabiliyordu. Elif'in yine benzer bir sıkıntısı söz konusuydu. Temmuz ayında 2 pasörümüzde de büyük problemler varken 3 hafta geçirdik. Bazı antrenmanlarda pasörlerimiz yoktu bile. Gerçekten çok zordu. Bugün çok özel bir iş başardık."

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI KİMİNLE?

Çeyrek finalde rakibini mağlup eden Türkiye, yarı finalde İtalya - Sırbistan maçının galibi ile eşleşecek. Karşılaşma bu akşam 22.00'da başlarken yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanacak.