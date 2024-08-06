Türkiye - Çin voleybol maçında Cansu Özbay'ın sakatlanmasının ardından Elif Şahin oyuna girdi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:26
Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürerken 6 Ağustos günü Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ikinci setinde Cansu Özbay'ın yer almaması üzerine sakatlandı mı, neden yok merak edilirken yerine Elif Şahin dahil oldu.
Bugün 10.00'da başlayan Türkiye - Çin maçında dakikalar ilerlerken Cansu Özbay ikinci sette oyundan çıkarken sakatlık durumu da sporseverlerin gündeminde yer aldı.
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6 Ağustos günü oynanan Çin karşılamasının ikinci setinde Cansu Özbay sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Elif Şahin dahil oldu.
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Mücadele devam ederken sonucu henüz belli olmadı. Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda maça devam ederken 1. set 23-25 olurken ikinci set 25-21 olarak sona erdi.
OLİMPİYAT VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI 2024
Voleybol maçlarında heyecan devam ederken çeyrek final karşılaşmaları şöyle:
14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
18.00 ABD-Polonya
22.00 İtalya-Sırbistan
Kaynak: TGRT Haber