Türkiye'nin Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası grubu ve maç tarihleri belli oldu

Türkiye’nin Dünya Kupası grubu belli oldu. Türkiye’nin Dünya Kupası maç tarihleri, saatleri de netleşti. Ayrıca A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede galip gelen ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Türkiye’nin turnuvaya katılması halinde yer alacağı grup ve maç programı da açıklandı. Türkiye’nin Dünya Kupası maçları ne zaman? İşte Türkiye’nin Dünya Kupası grubu ve fikstürü!

Türkiye'nin Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası grubu ve maç tarihleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nın kader maçı öncesinde, turnuvaya katılım ihtimaline göre oluşacak tablo şekillendi. Play-off finalinin ardından Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğu ya başlayacak ya da sona erecek. Mücadelede 90 dakikalık normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, burada da sonuç değişmezse seri penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuva, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve toplamda 48 takım mücadele edecek.

Organizasyonda 104 maç oynanacak ve grup aşaması Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından eleme turları başlayacak ve final karşılaşması MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI GRUBU

Türkiye, play-off finalini kazanması halinde D Grubu’nda mücadele edecek. Bu grupta ev sahibi ABD Milli Futbol Takımı, Avustralya Milli Futbol Takımı ve Paraguay Milli Futbol Takımı yer alıyor.

Grup aşamasında her takım üç rakibiyle birer maç yapacak ve ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan son 32 turuna yükselecek. Türkiye’nin bu grupta mücadele edebilmesi için Kosova karşısında oynanacak play-off finalini kazanması gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye’nin turnuvaya katılması halinde ilk maçını 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Avustralya ile oynayacak. Karşılaşma, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak.

İkinci maç 19 Haziran 2026’da Paraguay’a karşı oynanacak. Mücadele, ABD’deki Levi's Stadium’nda Türkiye saati ile 07.00’de yapılacak. Grup aşamasındaki son karşılaşma ise 26 Haziran 2026’da ev sahibi ABD ile SoFi Stadium’da oynanacak ve Türkite saati ile 05.00’te başlayacak.

