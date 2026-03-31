Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?

Dünya Kupası Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, Kosova engelini geçmesi durumunda 24 yıl aranın ardından organizasyona merhaba diyecek. Türkiye’nin Dünya Kupası bileti alması durumunda rakipleri ve yer alacağı grup belli olmuştu. Ülkeler düzeyinde en önemli turnuva olarak kabul edilen Dünya Kupası, Haziran ayında başlayacak. Dünya Kupası açılış mücadelesi Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Organizasyon ilk kez bu yıl 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki Dünya Kupası Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler? İşte, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılması durumunda rakipleri ve maç fikstürü…

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 14:10
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 14:10

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar büyük ölçüde şekillendi. Elemelerden gelecek takımların belli olmasının ardından gruplarda mücadele edecek takımlar belli olacak. Dünya Kupası’da 12 Grup’ta 4’er takım mücadele edecek. Türkiye, Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası’na katılması halinde ise D Grubu’nda yer alacak. C, E, G,H, J,L Grubu’nda mücadele edecek takımlar daha önceden belli olmuştu. Diğer gruplarda ise gelecek son takımlar elemelerde kazananlar olacak. Ay-yıldızlı, Kosova karşısında kazanarak tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’nda mücadele etmek istiyor. Peki Dünya Kupası, Türkiye’nin rakipleri kimler? İşte, Dünya Kupası’nda yer alacak takımlar ve grupları…

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacağı ve muhtemel rakiplerinin ABD, Avustralya ve Paraguay olacağı belirtiliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 Grup'ta 4'er takım mücadele edecek.
Türkiye, Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak.
D Grubu'ndaki rakipler ABD, Avustralya ve Paraguay olarak belirtiliyor.
Türkiye'nin Dünya Kupası'nda mücadele etmesi halinde maç takvimi de verilmiş.
TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

A Milli Takım, Kosova karşısında alacağı her türlü galibiyette Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Dünya Kupası 4 yılda bir organize edilirken ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kosova’yı mağlup etmesi durumunda Türkiye’nin rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

Kosova karşısında olası bir galibiyette ay-yıldızlılar, ülke düzeyindeki en önemli turnuva olarak gösterilen Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak. ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belli olmuştu. Gruplarda mücadele edecek son takımlar elemelerden gelirken A Milli Takım, turnuvaya katılması durumunda D Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka/Çekya

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, (İtalya/Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye- Kosova)

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, (İsveç/Polonya)

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, Irak/ Bolivya

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, (Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Jamaika )

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.

Türkiye Dünya Kupası muhtemel rakipleri: Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak?
