Türkiye EURO 2024'de üçüncü olursa son 16'ya kalmak için ihtimalleri ve istatistikleri! Diğer grupların üçüncüleri ile oynayacak

12 Haziran 2024 14:04 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:10

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde Almanya'da düzenlenecek.

24 milli takımın yer alacağı karşılaşmalara Türkiye ise F Grubu'ndan dahil olacak.

Almanya'nın 10 farklı şehrinde oynanacak olan maçlarda Ay Yıldızlılar, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile oynayacak.

Futbolseverler Milli Takım'ın grupta üçüncü olması durumunda olabilecek senaryoları merak ediyor.

TÜRKİYE EURO 2024'TE ÜÇÜNCÜ OLURSA SON 16'YA KALIYOR MU?

EUEO 2024 turnuvasında belirlenen kurallara göre grupların birinci ve ikinci takımları doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

4. olan takımlar gruplardan elenirken üçüncülerin ise hala bir şansı daha bulunuyor.

Türkiye F Grubu'nda üçüncü olursa diğer grup üçüncüleri ile karşılaşacak.

6 takım arasında gerçekleşecek olan bu karşılaşmalarda en çok puanı alan 4 takım son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.

Üçüncüler arasında en iyi dört takımın belirleneceği karşılaşmalar 18 Haziran 2024 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE EURO 2024'TE ÜÇÜNCÜ OLURSA KİMİNLE OYNAYACAK?

Türkiye üçüncü olursa A, B, C, D ve E grubu üçüncüleri ile karşı karşıya gelecek.

Puan sistemine göre belirlenecek olan karşılaşmalarda A Milli Takım'ın son 16'ya yükselmesi için ilk 4'ün içerisinde yer alması gerekiyor.

TÜRKİYE SON 16 TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

A Milli Takım'ın üçüncülükten son 16 turuna yükselirse B veya C Grubu'nun birincisi ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nun üçüncüsü yükselmezse Ay Yıldızlılar, B Grubu'nun birincisiyle, yükselirse C Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak.

İki durumda da Türkiye'nin maçları 30 Haziran tarihinde oynanacak.