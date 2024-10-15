Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti
Türkiye-Galler maçının aramaları hız kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta bulunan A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçındaki galibiyeti ile liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Bir sonraki maçta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan Ay-yıldızlı takımın maç takvimi merak ediliyor.
Türkiye-Galler maçına geri sayım başladı. İzlanda maçıyla gruptaki puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Galler maçına Kayseri ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Ay yıldızlı takımın Galler ile oynayacağı milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şu şekildedir;
16 Kasım: Türkiye - Galler
19 Kasım: Karadağ - Türkiye
ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR?
1- Türkiye:10 PUAN
2- Galler: 8 puan
3- İzlanda: 4 puan
4- Karadağ: 0 puan