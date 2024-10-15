Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:12

Türkiye-Galler maçının aramaları hız kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta bulunan A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçındaki galibiyeti ile liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Bir sonraki maçta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan Ay-yıldızlı takımın maç takvimi merak ediliyor.

Türkiye-Galler maçına geri sayım başladı. İzlanda maçıyla gruptaki puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler​'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN? A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak. TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK? Türkiye-Galler maçına Kayseri​ ev sahipliği yapacak. TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDEN İZLENİR? Ay yıldızlı takımın Galler ile oynayacağı milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA ULUSLAR LİGİ​ TÜRKİYE​ MİLLİ MAÇ TAKVİMİ UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şu şekildedir; 16 Kasım: Türkiye - Galler 19 Kasım: Karadağ - Türkiye ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR? 1- Türkiye:10 PUAN 2- Galler: 8 puan 3- İzlanda: 4 puan 4- Karadağ: 0 puan İlgili Haberler Son dakika: A Milli Takım'ımız İzlanda'yı 4-2 mağlup etti