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Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
15 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:12
Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti

Türkiye-Galler maçının aramaları hız kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta bulunan A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçındaki galibiyeti ile liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Bir sonraki maçta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan Ay-yıldızlı takımın maç takvimi merak ediliyor.

Türkiye-Galler maçına geri sayım başladı. İzlanda maçıyla gruptaki puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler​'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Galler maçına Kayseri​ ev sahipliği yapacak.

Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti - 1. Resim

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Ay yıldızlı takımın Galler ile oynayacağı milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİTÜRKİYE​ MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şu şekildedir;

16 Kasım: Türkiye - Galler

19 Kasım: Karadağ - Türkiye

Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti - 2. Resim

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR?

1- Türkiye:10 PUAN

2- Galler: 8 puan

3- İzlanda: 4 puan

4- Karadağ: 0 puan

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Kaynak: TGRT Haber
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