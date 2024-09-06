Türkiye - Galler maçı muhtemel 11 kadrosunda Mert Müldür ve Barış Alper yer alıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

06 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:48

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nin 4. grupta ilk mücadelesine Galler karşısında çıkıyor. 3 sezon toplam 16 mücadeleye çıkan takımımız 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik almıştı. Bu akşam oynanacak karşılaşmada Galler - Türkiye maçının ilk 11'i ve muhtemel kadrosu da bekleniyor.

6 Eylül günü 21.45'te oynanacak olan mücadele Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaya saatler kala ilk 11'de gündeme geldi. TÜRKİYE - GALLER MUHTEMEL İLK 11 Bu akşam oynanacak olan müsabakada kadro henüz duyurulmazken muhtemel olarak Mert, Mert Müldür, Çağlar, Abdülkerim, Eren, Kaan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper'in forma giymesi bekleniyor. Rakip takımda ise Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, Ramsey, Johnson, Moore gibi isimlerin oynaması bekleniyor. GALLER VE İZLANDA MAÇ ADAY KADROSU Geçtiğimiz günlerde Galler ve İzlanda mücadelelerinin aday kadrosu şöyle açıklanmıştı: Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik. Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2024 UEFA Uluslar Ligi'nde takımımızın çıkacağı mücadelelerin günleri ve saatleri şöyle: Uluslar Ligi'nde takvim şöyle: 9 Eylül | 21.45 Türkiye - İzlanda 11 Ekim | 21.45 Türkiye - Karadağ 14 Ekim | 21.45 İzlanda - Türkiye 16 Kasım | 20.00 Türkiye - Galler 19 Kasım | 22.45 Karadağ - Türkiye İlgili Haberler Galler - Türkiye maçının hakemi Norveçli Rohit Saggi oldu Galler - Türkiye maçının medya programı belli oldu Galler Türkiye maçının hakemi Rohit Saggi karnesi! 4 Türk takımının maçını yönetti