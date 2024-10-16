Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ekim 2024 09:02 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:12

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım'ın Galler maçının ne zaman oynanacağı gündem oldu. 10 puanla lider olan A Milli Takım'ın sadece 2 karşılaşması kaldı.

A Milli Takım​ Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ​ ve İzlanda ile karşı karşıya geldi. Karadağ'ı 1-0 yenen Ay-Yıldızlılar, İzlanda'yı ise tarihte bir ilki başararak deplasmanda 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaların sonucunda 10 puanla lider olan A Milli Takım sıradaki maçında Galler​ ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK? UEFA tarafından açıklanan takvime göre Türkiye-Galler maçı 16 Kasım saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı henüz açıklanmadı. A Milli Takım, Galler maçını kazanırsa 13 puana ulaşacak ve grubu lider olarak bitirmeyi garantileyecek. KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? A Milli Takımımız, Galler'in ardından grup aşamasına son maça ise Karadağ karşısında deplasmana çıkacak. Karadağ-Türkiye maçı ise 19 Kasım saat 22.45'te düzenlenecek. UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE​ PUAN DURUMU Türkiye - 10 puan

Galler - 8 puan

İzlanda - 4 puan

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