Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım'ın Galler maçının ne zaman oynanacağı gündem oldu. 10 puanla lider olan A Milli Takım'ın sadece 2 karşılaşması kaldı.
A Milli Takım Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya geldi.
Karadağ'ı 1-0 yenen Ay-Yıldızlılar, İzlanda'yı ise tarihte bir ilki başararak deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmaların sonucunda 10 puanla lider olan A Milli Takım sıradaki maçında Galler ile karşılaşacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA tarafından açıklanan takvime göre Türkiye-Galler maçı 16 Kasım saat 20.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı henüz açıklanmadı.
A Milli Takım, Galler maçını kazanırsa 13 puana ulaşacak ve grubu lider olarak bitirmeyi garantileyecek.
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takımımız, Galler'in ardından grup aşamasına son maça ise Karadağ karşısında deplasmana çıkacak.
Karadağ-Türkiye maçı ise 19 Kasım saat 22.45'te düzenlenecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
- Türkiye - 10 puan
- Galler - 8 puan
- İzlanda - 4 puan
- Karadağ - 0 puan