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Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Ekim 2024 09:02 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:12
Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım'ın Galler maçının ne zaman oynanacağı gündem oldu. 10 puanla lider olan A Milli Takım'ın sadece 2 karşılaşması kaldı.

A Milli Takım​ Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ​ ve İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Karadağ'ı 1-0 yenen Ay-Yıldızlılar, İzlanda'yı ise tarihte bir ilki başararak deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmaların sonucunda 10 puanla lider olan A Milli Takım sıradaki maçında Galler​ ile karşılaşacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Türkiye-Galler maçı 16 Kasım saat 20.00'da oynanacak.

Karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı henüz açıklanmadı.

A Milli Takım, Galler maçını kazanırsa 13 puana ulaşacak ve grubu lider olarak bitirmeyi garantileyecek.

Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu - 2. Resim

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız, Galler'in ardından grup aşamasına son maça ise Karadağ karşısında deplasmana çıkacak.

Karadağ-Türkiye maçı ise 19 Kasım saat 22.45'te düzenlenecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE​ PUAN DURUMU

  • Türkiye - 10 puan
  • Galler - 8 puan
  • İzlanda - 4 puan
  • Karadağ - 0 puan

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Kaynak: TGRT HABER
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