Türkiye-Galler maçının yayınlanacağı kanal netleşti
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 14:29 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:32
Türkiye ile Galler arasında yapılacak olan maç tarihi, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Uluslar B Ligi 5.maçında, grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Milli Takım, bu kez Galler ile karşı karşıya gelecek.
10 puanla grubun lideri olan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i kendi sahasında ağırlayacak. Milli Takım, Galler karşısında namağlup unvanını koruyarak yoluna devam etmek istiyor.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Galler maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NASIL?
1-TÜRKİYE 10 Puan
2- GALLER 8 Puan
3- İZLANDA 4 Puan
4- KARADAĞ 0 Puan
Kaynak: TGRT Haber