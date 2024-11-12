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Türkiye-Galler maçının yayınlanacağı kanal netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 14:29 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:32
Türkiye-Galler maçının yayınlanacağı kanal netleşti

Türkiye ile Galler arasında yapılacak olan maç tarihi, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Uluslar B Ligi 5.maçında, grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Milli Takım, bu kez Galler ile karşı karşıya gelecek.

10 puanla grubun lideri olan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i kendi sahasında ağırlayacak. Milli Takım, Galler karşısında namağlup unvanını koruyarak yoluna devam etmek istiyor.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.

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TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Galler maçının yayınlanacağı kanal netleşti - 2. Resim

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NASIL?

1-TÜRKİYE 10 Puan

2- GALLER 8 Puan

3- İZLANDA 4 Puan

4- KARADAĞ 0 Puan

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Kaynak: TGRT Haber

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