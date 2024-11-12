Türkiye-Galler maçının yayınlanacağı kanal netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

12 Kasım 2024 14:29 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:32

Türkiye ile Galler arasında yapılacak olan maç tarihi, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Uluslar B Ligi 5.maçında, grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Milli Takım, bu kez Galler ile karşı karşıya gelecek.