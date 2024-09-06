Türkiye - Galler maçının yayınlanacağı kanal ve saati netleşti

06 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:04

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde 4. grup maçına çıkıyor. Galler ile oynanacak olan maçın hangi kanalda ve saati de netleşti. Türkiye milli takım futbol maçını takip etmek isteyenler için kanal bilgisi verildi.

6 Eylül akşamı oynanacak olan Galler mücadelesine az bir süre kala saat kaçta merak edilmişti. Ülkemizin her yerinde heyecanla takip edilecek olan müsabakanın ardından 9 Eylül'de İzlanda ile sahaya çıkılacak.

Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken futbolseverler 21.45'ten itibaren anlık olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden takımımız 6 Eylül günü 21.45'te Galler ile karşı karşıya geliyor.

Cardiff Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka için çalışmalar son güne kadar devam etti.

Takımımız 9 Eylül günü ise İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak.

GALLER MAÇINDA ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHAOĞLU OYNAYACAK MI?

Vincenzo Montella'nın geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında sorulan sorulara şöyle cevap verdi:

“Arda sağlıklı, bu konuda içim çok rahat. Herhangi bir sıkıntısı yok, bütün antrenmanlara katıldı. Hakan Çalhanoğlu’nun bazı problemleri vardı ama bugün takımla antrenmanına katıldı. Aslında kararsızım yarın ilk yarıdan mı yoksa ikinci yarıda mı onu kullanacağımız yönünde bir değerlendirmemiz var”

Buna göre Güler ve Çalhanoğlu'nun maçın ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Bugün oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Rohit Saggi oldu. Yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacakken 4. hakem Sigurd Kringstad olarak açıklandı.

SEMİH KILIÇSOY GALLER MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

6 Eylül günü oynanan mücadelede Semih Kılıçsoy'un yer almaması üzerine sakatlığının tam olarak geçmemesinden dolayı aday kadrosundan çıkarıldı. Tedavisine kulübünde devam edileceği de belirtildi.