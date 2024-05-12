Türkiye, Güneş Enerjisi kurulu gücünde %10,2 artış göstererek rekor kırdı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 15:14 - Güncelleme : 12 May 2024 15:38
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisan ayında %10,2 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Detaylar haberimizde!
Türkiye, güneş enerjisi alanında büyük bir başarıya imza attı.
Nisan ayında ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü, bir önceki aya kıyasla etkileyici bir artış gösterdi
Son verilere göre, 13,9 gigavata ulaştı.
Güneş enerjisi, Türkiye'nin enerji sektöründe giderek daha büyük bir rol oynamaya başlıyor.
Bu artış oranı, kurulu güçte %10,2'lik bir yükseliş olduğunu belirtiyor, bu da Türkiye'nin bu alandaki hızlı ilerleyişini gösteriyor.
Kaynak: TGRT Haber