Türkiye, Güneş Enerjisi kurulu gücünde %10,2 artış göstererek rekor kırdı

12 May 2024 15:14 - Güncelleme : 12 May 2024 15:38

Türkiye, güneş enerjisi alanında büyük bir başarıya imza attı.

Nisan ayında ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü, bir önceki aya kıyasla etkileyici bir artış gösterdi

Son verilere göre, 13,9 gigavata ulaştı.

Güneş enerjisi, Türkiye'nin enerji sektöründe giderek daha büyük bir rol oynamaya başlıyor.

Bu artış oranı, kurulu güçte %10,2'lik bir yükseliş olduğunu belirtiyor, bu da Türkiye'nin bu alandaki hızlı ilerleyişini gösteriyor.